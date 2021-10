Seleção Brasileira fará dois jogos contra Austrália na Data FIFA de outubro

Divulgação/CBF Brasil e Austrália se enfrentaram na primeira fase da Copa do Mundo da França 2019

A Seleção Brasileira Feminina vai jogar do outro lado do mundo na Data FIFA de outubro. A CBF confirmou dois jogos preparatórios contra a Austrália, dias 23 e 26, no Commbank Stadium, em Sydney. Com a Copa América 2022 no horizonte, a técnica Pia Sundhage terá mais uma oportunidade de testar a equipe em jogos preparatórios.

Esta será a segunda oportunidade que a equipe brasileira entrará em campo após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em setembro, Pia Sundhage comandou a Seleção em dois jogos preparatórios diante da Argentina, na Paraíba, acumulando duas vitórias, por 3 a 1 e 4 a 1.

Após dois anos, Brasil e Austrália voltam a se enfrentar. O último encontro entre as duas seleções foi na Copa do Mundo FIFA 2019, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos.

Com foco na realização da Copa do Mundo FIFA 2023, a Austrália se prepara, juntamente com a Nova Zelândia, para receber pela primeira vez a edição do mundial. Será a primeira vez que o Brasil visitará o país desde que foi eleito a sede da competição.