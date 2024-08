Segunda fase da Série C do Brasileiro começa no próximo fim de semana

Rogério Vidmantas

Capital News



Cristiano Santos/Botafogo Botafogo terminou a primeira fase na liderança e o Athletic Club foi o segundo colocado

A Série C do Campeonato Brasileiro muda de fase e agora oito times seguem na competição e, destes, quatro vão garantir o acesso à segunda divisão nacional. Com os classificados definidos, a Diretoria de Competições divulgou, nesta segunda-feira (26), a tabela detalhada das seis rodadas.

Nesta segunda fase, a competição se divide em dois grupos, com quatro equipes em cada. De um lado, estão Botafogo-PB, São Bernardo-SP, Volta Redonda-RJ e Remo-PA. Do outro, Athletic Club-MG, Ferroviária-SP, Ypiranga-RS e Londrina-PR.

Segundo o regulamento, os dois primeiros de cada grupo garantem acesso à Série C em 2025. A disputa do título acontece entre os dois primeiros colocados de cada chave.

A primeira rodada acontece no fim de semana. No sábado (31) acontecem dois jogos. Remo-PA recebe o Botafogo-PB, no Mangueirão, em Belém, às 16h30 (MS) e o Ypiranga-RS joga contra a Ferroviária-SP, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), às 19h (MS). No domingo (1º), o Volta Redonda joga contra o São Bernardo no Estádio Raulino de Oliveira, às 17h30 (MS). O último jogo será na segunda-feira (2), às 19h (MS), entre Londrina e Athletic Club, no Estádio do Café.