São Paulo vence Atlético e dispara na liderança do Brasileirão

Twitter Oficial/São Paulo FC Igor Gomes comemora com reservas o primeiro gol tricolor no Morumbi

No confronto entre os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o São Paulo bateu o Atlético-MG por 3 a 0 nesta quarta-feira (16) e ampliaou a vantagem na primeira posição. Igor Gomes no primeiro tempo, Gabriel Sara e Toró no segundo marcaram os gols do time paulista na partida que abriu a rodada.

A vitória do São Paulo evitou que o Atlético ficasse, em caso de vencer, a apenas um ponto da liderança e aumentou essa diferença para sete – 53 a 46. O Flamengo é o terceiro com 45 e, vencendo o Bahia-BA no fim de semana, assume a vice-liderança.

O Jogo

Jogando no Estádio do Morumbi, o São Paulo foi melhor, trocou mais passes, encaixou muito bem a marcação e desceu para o intervalo vencendo o Atlético por 1 a 0. A primeira chance aconteceu logo aos nove, quando Daniel Alves pegou sobra e chutou forte. A bola passou à direita do gol de Everson. O Galo conseguiu responder aos 15: Allan, de fora da área, soltou a bomba e tirou tinta da trave de Volpi.

O Tricolor marcou o primeiro gol do jogo aos 24 minutos. Tchê Tchê avançou e tocou para Igor Gomes, que da entrada da área, limpou a marcação e chutou cruzado para abrir o placar. Mais tarde, aos 43, Daniel Alves cobrou falta no ângulo e só não fez o segundo porque Everson se esticou todo para defender.

A equipe mineira voltou melhor do intervalo, tentando pressionar o Tricolor Paulista. Aos dois minutos, Caleb chutou forte, mas Volpi defendeu. Depois, aos 11, Guga cruzou na área e levou perigo. A primeira chance do São Paulo na segunda etapa aconteceu aos 14 minutos, quando Daniel Alves deu lindo passe de letra, Tchê Tchê ficou com a bola e finalizou para fora.

E a situação do Galo ficou um pouco mais complicada aos 29, quando Allan cometeu falta em Daniel Alves e recebeu o segundo cartão amarelo. O São Paulo aproveitou a superioridade numérica e tratou de aumentar a vantagem. Na marca dos 37, Vitor Bueno foi à linha de fundo e cruzou, Gabriel Sara apareceu na área e completou para as redes. Aos 45, em seu primeiro lance no jogo, Toró recebeu na esquerda, puxou para o meio e bateu cruzado para fazer o terceiro e dar números finais ao placar.