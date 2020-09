São Paulo perde em Quito e se complica na Libertadores

Twitter Oficial/Conmebol São Paulo, com derrota em Quito, vê chance de classificação diminuir

A situação do São Paulo na Libertadores está longe de ser tranquila. Pela quarta rodada, nesta terça-feira (22), o Tricolor foi à Quito e perdeu para a LDU-EQU por 4 a 2, se complicando na classificação do Grupo D.

Ainda com quatro pontos, o São Paulo é terceiro colocado na chave, atrás da LDU, com nove, e do River Plate-ARG, que goleou o Binacional-PER por 6 a 0, que tem sete pontos. Na próxima rodada, o time paulista enfrenta justamente o River, em Buenos Aires, e só a vitória mantém as chances de classificação.

O Jogo

Precisando fazer o resultado longe de seus domínios, o São Paulo tentou fazer um jogo propositivo com a LDU, mas acabou rapidamente surpreendido. Aos 21 minutos, Borja se antecipou em cruzamento na área e desviou de cabeça para fazer 1 a 0 para os donos da casa. Aos 36, após erro na saída de bola do São Paulo, Hernanes foi desarmado e Jhojan Julio bateu firme para fazer o segundo. O mesmo Julio daria números finais ao primeiro tempo. Após boa jogada de contra-ataque, o atacante precisou apenas dominar, olhar o goleiro Tiago Volpi e bater com categoria para marcar o terceiro.

Em ampla desvantagem no placar, o São Paulo precisava de uma resposta rápida na volta para o segundo tempo. E ela veio com o jovem Brenner, que aproveitou cruzamento da esquerda para finalizar de bate-pronto, diminuindo a vantagem equatoriana. Seria um bom ponto de partida, mas a defesa do Tricolor não conseguiu se manter sólida durante nenhum momento do jogo.

Aos 31 minutos, Billy Arce acertou um chute de rara felicidade e fez o quarto da LDU na partida, praticamente garantindo a vitória da Liga. O São Paulo ainda descontou aos 37, com Trellez, mas a reação parou por aí.