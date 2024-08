São Paulo avança na Libertadores e enfrenta o Botafogo nas quartas de final

Rogério Vidmantas

Capital News



X Oficial/São Paulo FC Calleri deu o passe para o primeiro gol e marcou o segundo na vitória tricolor no Morumbis

O São Paulo está nas quartas de final da Copa Libertadores. A vaga veio nesta quinta-feira (22), no encerramento da rodada de volta das oitavas. O Tricolor recebeu o Nacional-URU e, com apoio do torcedor que lotou o Morumbi, venceu por 2 a 0, gols de Bobadilla e Calleri, um em cada tempo. Na ida, em Montevidéu, o jogo terminou 0 a 0.

Na próxima fase, o São Paulo terá o duelo doméstico contra o Botafogo, que eliminou o Palmeiras. A Conmebol divulga a tabela detalhada nos próximos dias, mas o jogo de dia acontece no Rio de Janeiro e a volta na capital paulista.

Gols

O São Paulo iniciou a partida com a bola nos pés, mas sem propor jogo e pouco criativo. Do outro lado, o Nacional investiu em chegadas rápidas pelas beiradas, principalmente nas costas de Welington. Os sustos alertaram o time paulista, que começou a se organizar. Em cruzamento de Rafinha, Mejía teve que trabalhar, e os mandantes passaram a ocupar melhor o campo ofensivo. Depois, Luiz Gustavo errou o alvo batendo de fora e Luciano acertou um voleio, também para fora.

Aos 30, Calleri fez o pivô e de primeira tocou para Bobadilla, que deu dois passos à frente e soltou o pé esquerdo, acertando gaveta de Mejía, abrindo o placar. Calleri quase ampliou na ajeitada de Luciano, mas o goleiro fez grande defesa. O arqueiro voltou a trabalhar em chance de Lucas Moura, jogando para escanteio.

De volta do intervalo, o São Paulo entrou em campo ligado. Luiz Gustavo escapou na intermediária e a bola foi para direita, com Rato. O camisa 27 esperou Calleri fazer o facão e cruzou na cabeça do argentino, que abriu 2 a 0 no primeiro minuto.

A próxima chance só foi surgir aos 26, quando o Nacional quase diminuiu. Mauricio Pereyra recebeu na entrada da área e soltou um foguete, carimbando a trave de Rafael. O susto não foi o único, já que sete minutos depois Herazo tentou de dentro da grande área, mas bateu por cima. Aos 35, Nico López viu Rafael adiantado e cobrou falta na direção do gol. O goleiro se antecipou prevendo um cruzamento, mas se recuperou e fez a defesa. No fim, o placar de 2 a 0 foi definitivo.