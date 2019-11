Santos vence Bahia e consolida terceiro lugar no Brasileirão

Ivan Storti/Santos FC Marinho é derrubado na área e sofre o pênalti que originou o gol de Carlos Sánchez

O Santos aproveitou os resultados favoráveis na 29ª rodada e consolidou a terceira posição no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (31), o Peixe recebeu o Bahia-BA e venceu por 1 a 0, gol de Carlos Sánchez no segundo tempo, se recuperando de dois jogos sem vencer.

Com o resultado, a equipe santista agora soma 55 pontos, cinco a menos que o vice-líder Palmeiras, mas também cinco a mais que o São Paulo, quarto colocado. Por outro lado, o Esquadrão de Aço sofreu a terceira derrota seguida e aparece no nono lugar, ainda com 41.

O jogo

Na Vila Belmiro, Santos e Bahia entraram em campo com o objetivo de voltar a somar três pontos. Há duas rodadas sem vencer, os times fizeram um primeiro tempo equilibrado e não balançaram as redes. O Tricolor começou melhor, tendo ótima chance de sair na frente com Gilberto, aos cinco minutos, que invadiu a área e chutou cruzado, obrigando Everson se esticar para fazer a defesa. Depois, o Peixe passou a dominar as ações, com boas oportunidades. Em uma delas, Soteldo dominou dentro da área e bateu forte para boa defesa de Douglas. Já aos 40, Carlos Sánchez bateu direto para o gol, o goleiro tricolor voou para defender e viu a bola passar muito perto da trave.

Logo no início do segundo tempo, Marinho foi derrubado por Juninho dentro da área e, na cobrança do pênalti, Carlos Sánchez bateu firme para colocar o Santos na frente. A equipe da casa seguiu controlando o jogo e quase ampliou com Evandro, aos 19, que finalizou para fora após bom passe de Sánchez. O Bahia, sem muita criatividade ofensiva, teve a melhor chance com a finalização de Juninho, que estava em posição irregular e teve o gol anulado. Assim, o Peixe administrou o placar de 1 a 0 até o apito final e garantiu a vitória na rodada.

Outros jogos

A rodada foi encerrada com outros três jogos. No Estádio Nilson Santos, o Botafogo foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, gols de Cacá e Ederson e deixou a zona de rebaixamento. No Beira-Rio, Internacional e Athletico-PR empataram em 1 a 1, gols de Rodrigo LIndoso e depois empate de Rony. No Serra Dourada, o Goiás segurou o líder Flamengo e empatou em 2 a 2. O Mengão saltou na frente com gols de Gabriel e Rodrigo Caio. Depois, Rafael Moura e Michael garantiram o empate.