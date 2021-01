Santos poupa titulares e vence líder São Paulo no Morumbi

Twitter Oficial/Santos FC Peixe fez o gol no início do segundo tempo para vencer o Tricolor no Morumbi

No jogo entre o líder do Campeonato Brasileiro e um time mais preocupado com as semifinais da Libertadores e, por isso, com time misto, deu a segunda opção. Neste domingo (10), pela 29ª rodada, o Santos não deu bola para os titulares poupados pelo técnico Cuca e parou o São Paulo, no Morumbi, vencendo por 1 a 0, gol de Jobson no início do segundo tempo.

A derrota em casa não tira a liderança do Tricolor, com 56 pontos, mas vê o Internacional, com três pontos a menos, se aproximar. O Santos agora é oitavo colocado, com 42 pontos.

O jogo

Placar zerado no primeiro tempo no Estádio do Morumbi. Com maior posse de bola (68%), o Tricolor teve nove finalizações contra apenas duas do Santos. Mas foi do Peixe a melhor chance da etapa. Na marca dos 23, Arthur Gomes recebeu boa bola de Lucas Braga, arrancou em velocidade e, da entrada da área, finalizou para a bola explodir na trave.

E o Peixe voltou do intervalo, foi rápido e abriu o placar logo no primeiro lance. Arthur Gomes recebeu na intermediária, avançou e deu passe para Jobson, que bateu de biquinho, tirando de Tiago Volpi, para fazer o gol do Santos.

Atrás no placar, o Tricolor tentou se lançar ao ataque em busca de gols. Na marca dos 11, Gabriel Sara pegou rebote e mandou uma bomba. A bola passou raspando na trave do Santos. Mais tarde, aos 33, Arboleda desviou de cabeça após cobrança de escanteio e só não fez porque João Paulo se esticou todo para defender.

Depois, aos 39, o goleiro santista fez outra defesa espetacular ao intervir em cima da linha cabeceio de Brenner. No fim, os reservas do Peixe comemoraram o triunfo sobre o líder do Brasileirão.