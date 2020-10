Santa Cruz e Londrina vencem pela Série C do Brasileiro

Lenilson Santos/Ferroviário AC Duelo de tricolores em Horizonte terminou com vitória dos pernambucanos

Três jogos deram sequência à nona e última rodada do primeiro turno da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (4). Pelo Grupo A, jogando fora de casa, o Santa Cruz-PE venceu o Ferroviário-CE por 3 a 1. Já pelo Grupo B, o Londrina-PR fez valer o mando de campo, venceu o Volta Redonda-RJ por 1 a 0 e entrou no G4. No outro confronto do dia, Boa Esporte-MG e Tombense-MG ficaram no 1 a 1.

Grupo A

Em Horizonte, o Santa Cruz-PE venceu o Ferroviário-CE por 3 a 1. Os pernambucanos saíram na frente. Aos 27 minutos, Toty saiu em velocidade e cruzou para Pipico mandar para o fundo do gol. O empate do time da casa veio cinco minutos depois. André aproveitou uma sobra dentro da área e soltou o pé para igualar. Aos 12 do segundo tempo, Didira cobrou falta com categoria sem dar chances para o goleiro e fez 2 a 1. Nos minutos finais, mais uma vez o Ferroviário criou com Reinaldo, Neilson, Junior Batista e Siloé, mas não marcou. Já nos acréscimos, Jáderson fez o cruzamento, a bola desviou no meio do caminho e morreu no fundo do gol sacramentando a vitória tricolor por 3 a 1. O resultado mantém o Santa na liderança, com 18 pontos. Já o Ferrão tem 14 pontos e é o terceiro colocado.

Grupo B

O Londrina-PR fez valer o mando de campo e venceu o Volta Redonda-RJ no Estádio do Café. Logo no primeiro minuto de jogo, o time da casa teve grande chance para abrir a contagem em cobrança de pênalti desperdiçada por Carlos Henrique. O jogo seguiu movimentado durante toda a etapa inicial, mas parecia se encaminhar para o intervalo com placar zerado. Até que, aos 45, Adenílson cobrou falta com rara categoria para colocar o Tubarão em vantagem. Na volta do intervalo, as equipes continuaram em ritmo acelerado. E o Volta Redonda até criou as melhores chances, mas não conseguiu evitar a derrota. A vitória coloca o Londrina no G4, com 14 pontos. O Tricolor é o quarto colocado, com 13.

O duelo mineiro entre Boa e Tombense terminou com uma igualdade no placar. No Dilzon Melo, em Varginha, o primeiro tempo da partida foi de pouca inspiração. Sem oportunidades claras de gol, o jogo seguiu zerado para o intervalo. Já na etapa complementar a história foi diferente. Aos 11 minutos, Rubens, de pênalti colocou o Carcará em vantagem. Enquanto aos 27, Lúcio Flávio empatou para os donos da casa. Após boa jogada de Ítalo, o camisa recebeu dentro da área e não desperdiçou a chance: 1 a 1. Com o resultado, o Boa segue na lanterna da competição, com cinco pontos. Já o Tombense tem 11 pontos e é o sexto colocado.