Quartas de final começa neste sábado com Inter de Limeira e Maringá

Rogério Vidmantas

Capital News



Fernando Teramatsu/Maringá FC Maringá e Inter de Limeira estavam no grupo do Costa Rica e se enfrentaram duas vezes na primeira fase

A rodada de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro acontece no final de semana. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da fase que aponta os semifinalistas e, consequentemente, os quatro times que conquistam o acesso à Série C em 2025.

A rodada de ida tem uma partida no sábado (24). No Estádio Major Levy Sobrinho, às 15h (MS), a Inter de Limeira-SP recebe o Maringá-PR. Uma das duas equipes que enfrentaram o Costa Rica na primeira fase sobe de divisão no ano que vem.

No domingo (25), são mais três jogos, dois deles às 15h (MS). No Estádio Jonas Duarte, o Anápolis-GO enfrenta o Iguatu-CE e no Estádio Etelvino Mendonça, jogam Itabaiana-SE e Treze-PB. A rodada termina às 16h (MS), com Retrô-PE e Brasiliense-DF na Arena Pernambuco.

A rodada de volta começa no dia 31, com uma partida às 15h (MS), com Iguatu e Anápolis no Estádio Morenão. No domingo (1º), são três partidas: Brasiliense e Retrô no Estádio Serejão; Treze e Itabaiana no Estádio Amigão; e Maringá contra Inter de Limeira no Estádio Willie Davids.