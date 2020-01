Pedrinho aposta na conquista da vaga em Tóquio 2020

Alexandre Loureiro/CBF Pedrinho se mostra confiante em classificar a Seleção para os Jogos Olímpicos

A Seleção Brasileira Sub-23 segue treinando na Granja Comary para a disputa do Torneio Pré-Olímpico da Colômbia, competição que garante duas vagas nos Jogos Olímpicos de Tóquio para os melhores colocados.

Um dos destaques da Seleção convocada pelo técnico André Jardine é o meia Pedrinho, do Corinthians, que mostra confiança em garantir lugar em Tóquio para tentar manter a medalha de ouro conquistada no Rio de Janeiro, em 2016. “Sabemos que será um torneio difícil, pois são várias seleções de alta qualidade. Mas nós também estamos nos preparando. Temos que ter a confiança lá em cima, trabalhar bastante. O grupo é bom, está muito focado nessa competição. Creio que será um grande torneio para conquistarmos nossos objetivos”, disse o jogador.

Sabendo da responsabilidade de buscar a vaga para defender o título Olímpico, Pedrinho garantiu que quer ajudar cada vez mais o Brasil. “É gratificante poder vestir essa camisa, principalmente a 10 que sonhei desde criança poder vestir. Meu pai sempre sonhou com isso. É um privilégio enorme. Espero me firmar cada vez mais”, completou.

A delegação embarca no dia 16 e estreia no dia 19, contra o Peru. O grupo do Brasil também conta com Uruguai, Bolívia e Paraguai. Todos os jogos serão na Colômbia.