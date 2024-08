Palmeiras esquece eliminação e goleia Cuiabá pelo Brasileirão

Rogério Vidmantas

Capital News



Agência Palmeiras Felipe Anderson marcou o primeiro gol com a camisa do Verdão, fechando a goleada

O Palmeiras não teve tempo de ficar lambendo feridas pela eliminação na Copa Libertadores e agora centra atenções apenas no Campeonato Brasileiro para buscar o tri. Na abertura da 24ª rodada, neste sábado, o Verdão recebeu o Cuiabá, em Campinas, e goleou por 5 a 0. Estêvão, convocado para a Seleção Brasileira, marcou duas vezes, com Murilo, Maurício e Felipe Anderson completando.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 44 pontos e ocupa a terceira posição. O time de Abel Ferreira torce agora por tropeços de Botafogo e Fortaleza, que estão na frente, e Flamengo, que vem logo em seguida. Por outro lado, o Cuiabá faz sua pior campanha na competição e está na 19ª posição, com apenas 18 pontos.

Gols

No Estádio Brinco de Ouro, o Palmeiras iniciou a partida com amplo domínio, chegando a incríveis 72% de posse de bola. E não demorou muito para sua superioridade em campo se traduzir em gols. Com 14 minutos, Estevão cobrou escanteio, o goleiro do Cuiabá saiu mal e Murilo abriu o marcador. Logo depois, Maurício foi derrubado dentro da área e o pênalti foi marcado. Estevão bateu bem e ampliou, aos 26. A estrela palmeirense ainda marcaria o terceiro, aos 31, em bela jogada individual.

O Cuiabá até tentou reagir, com Pitta, mas Weverton fez grande defesa. Nos acréscimos, o Palmeiras rondou a área até a bola de Flaco López chegar em Maurício, livre na pequena área, fazer o quarto.

Agência Palmeiras Jogadores do Verdão comemoram gol de Estêvão, agora convocado para Seleção Brasileira

Na volta do intervalo, o Palmeiras manteve o ritmo. Logo aos dez, Estevão fez nova bela jogada individual e serviu Felipe Anderson, que desencantou com a camisa alviverde, marcando seu primeiro gol, o quinto gol da goleada. Com a vantagem, o time paulista se permitiu se poupar dentro de campo. Diminuindo a intensidade e com substituições, o time tirou o pé e começou a trocar passes.

Mesmo assim, o Palmeiras encontrava facilidade em chegar na área do Cuiabá, principalmente pelos lados do campo. Sem oferecer risco, o goleiro Weverton foi pouco exigido, saindo somente em bolas longas e cruzamentos do adversário sem dificuldade. Satisfeito com o resultado, o Palmeiras apenas administrou a goleada até o apito final.

Só disputando o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1), às 15h (MS), quando visita o Athletico Paranaense na Ligga Arena, em Curitiba. Já o Cuiabá encara o Criciúma, na Arena Pantanal, no sábado (31), às 17h30 (MS).

Outros Jogos

Atlético Goianiense 2 x 1 Juventude

Atlético Mineiro 0 x 2 Fluminense