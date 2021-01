Operário vira sobre CRB e entra na disputa por lugar na Série A

João Vitor Resende Borba/AGIF/CBF Fantasma fica perto do G4 e agora torce por resultados favoráveis na rodada

Mais um time entrado na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário-PR virou sobre o CRB-AL e venceu por 3 a 2 no Germano Kruger, em Ponta Grossa. Carlos Jatobá e Wesley marcaram pelo Galo, mas Alex Silva, Jean Carlo e Ricardo Bueno garantiram o triunfo do time da casa nesta quinta-feira (14).

O resultado faz o Fantasma entrar de vez na briga pelo acesso ao Brasileirão Assaí: agora, os paranaenses estão em sexto lugar, com 51 pontos. Os alagoanos ficaram um pouco atrás e seguem na 11ª posição, com 46.

O jogo

Um primeiro tempo de ações divididas em Ponta Grossa. A primeira oportunidade do jogo foi dos donos da casa, mas Rafael Oller finalizou ao lado em cobrança de falta. Em sua chance inicial, o CRB foi mais eficiente: aos 11 minutos, Hyuri bateu cruzado, o goleiro deu rebote e a bola sobrou para Carlos Jatobá, que chutou rasteiro e abriu o placar. O Galo ainda poderia ter feito o segundo aos 20, mas Pablo Dyego carimbou o travessão em finalização de longe.

O Fantasma respondeu aos 27, em cabeceio perigoso de Ricardo Bueno após cobrança de falta de Marcelo. A partida se manteve equilibrada, com os dois times buscando o ataque. Os alagoanos ainda chegaram com Hyuri, que finalizou para fora aos 42. Porém, os paranaenses conseguiram o empate aos 46, em situação parecida com a do gol do adversário: Pedro Ken chutou, Edson Mardden defendeu e Alex Silva pegou o rebote para deixar tudo igual antes do intervalo.

O segundo tempo começou com um golaço do CRB. Aos oito minutos, Wesley cobrou falta com categoria no canto esquerdo e colocou o Galo na frente. No entanto, o Operário controlou as ações depois disso. O Fantasma quase empatou aos 17, em giro e finalização colocada de Rafael Oller. Mas o gol da igualdade saiu aos 23: Jean Carlo bateu de chapa da entrada da área e fez outra pintura no Germano Kruger. Embalados, os paranaenses chegaram à virada aos 32, em remate de Ricardo Bueno, sem chance de defesa para o goleiro. O atacante teve a oportunidade de fazer o quarto, mas parou em Mardden. Na reta final, os mandantes seguraram o ímpeto dos alagoanos e confirmaram os três pontos.