Operário Caarapoense conquista título inédito do Estadual Sub-20

Rodrigo Moreira/FFMS Jogadores do Operário Caarapoense comemoram título, que valeu vaga na Copa São Paulo e na Copa do Brasil da categoria

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 tem um campeão inédito. O Operário Caarapoense mostrou força e, mesmo jogando na casa do adversário, virou o jogo sobre o Dourados AC e conquistou o título da edição 2024. Pescoço abriu o placar para o DAC e Jeander saiu do banco de reservas para ser o herói da conquista, marcando os dois gols na vitória por 2 a 1, tudo no segundo tempo.

Com a conquista, o Operário Caarapoense garantiu vaga para representar o Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil Sub-20. Os dois finalistas disputam em janeiro de 2025 a Copa São Paulo de Juniores pela primeira vez.

O presidente interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, acompanhou a decisão no Estádio Douradão que recebeu um bom público. No fim, o dirigente fez a entrega de troféus e medalhas ao laudos dos prefeitos Alan Guedes, de Dourados, e André Nezzi, de Caarapó.

Gols

DAC e OAC fizeram a quarta partida entre eles na competição, como as três anteriores terminaram empatadas, inclusive o jogo de ida, em Caarapó, o vencedor ficaria com o título. O primeiro tempo, porém, foi de pouca criatividade dos sistemas ofensivos, e terminou com poucas chances criadas para incomodar os goleiros Jonnattan e Otávio e, consequentemente, sem gols.

Marcelo Berton/@berton_shots_jpn Jogo no Douradão foi morno no primeiro tempo, mas teve gols e emoção no segundo

No segundo tempo vieram os gols, primeiro para o Dourados. Aos 24 minutos, Dudu Arroz deu o toque na intermediária para Pescoço que construiu toda a jogada. Passou por dois marcadores e, na área, deu toque por cima de Otávio, marcando um belo gol. O empate do Operário não ficou atrás. Aos 35 minutos, Gustavo cobrou escanteio pela esquerda, a zaga afastou parcialmente e Jeander, que havia entrado segundos antes, pegou de primeira de fora da área e marcou um golaço para fazer 1 a 1.

Quando o confronto parecia que terminaria empatado pela quarta vez e o título seria decidido nos pênaltis, veio o gol do título alvinegro. Aos 46 minutos, Gustavo ganhou sobra de bola na meia lua e deu passe na medida para Jeander chegar batendo cruzado pela direita, sem defesa para Jonnattan, virando o placar para 2 a 1. Nos minutos finais, o DAC pressionou em busca do empate, mas não teve sucesso e o Operário Caarapoense fez a festa com a torcida no Douradão.