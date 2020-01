Operário apresenta elenco para reconquistar título estadual

Anderson Ramos/Capital News Presidente Estevão Petrallas em coletiva de imprensa para divulgar elenco do Operário FC, no auditório da Unigran Capital

Operário Futebol Clube divulgou os atletas que irão compor o elenco do clube na disputa do Campeonato Estadual do Estado, com jogo marcado já para este domingo (2). O Galo apostou em uma equipe jovem, assim como seu treinador, Glauber Caldas, de 33 anos. Alguns dos destaques do Operário são os jogadores Pretinho, Igor Vilela como atacantes, ambos estão marcando o grande retorno ao clube, o meia Ávine e o atacante Richely, campeão da libertadores cim o Santos em 2011.

Anderson Ramos/Capital News Imprensa esteve presente no local, onde foram divulgados além do elenco, o novo uniforme dos jogadores

A apresentação dos jogadores foi realizada em uma coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (30), com a presença do Presidente do time, Estevão Petrallas e a Comissão. Ao todo, são 26 jogadores e 11 funcionários da comissão técnica. O Galo esta em busca alcançar seu 12º título no Estadual e aposta na mistura da juventude com jogadores experientes.



Sobre a montagem do elenco Glauber afirmou ter tido total liberdade para escolher os atletas, juntamente do novo Gerente de Futebol, Wagner dos Santos. “Não teve decisões administrativas na escalação”, pontuou o técnico, além de afirmar que o elenco, apesar de jovem, está pronto para aguentar a pressão.

Presidente do Operário, Estevão Petrallas, afirmou “a equipe está toda reformulada, em comparação com 2019, jovens talentos principalmente na comissão técnica. Porém essa jovialidade não é ligada com inexperiência, todos os jogadores passaram por grandes clubes e o torcedor com certeza irá aprovar o time neste domingo”.

Anderson Ramos/Capital News Richely, Mauricio e Riber

Apresentação ocorreu no auditório da Unigran Capital, faculdade em que o time está lançando parceria este ano. Aproveitando o momento a comissão tambem divulgou o uniforme que o time usará, composto da cor clássica branca.

O vice-presidente do clube, Coronel Nelson, aproveitou a ocasião para agradecer os patrocinadores que colaboram para manter o time. Entre as empresas, foi destacado a Green Place, HVM e a MS Gás.



Antes do primeiro jogo, no sábado (1), o time fará o último treino, aberto para a imprensa e os torcedores.

De volta a camisa do Operário, o atacante Igor Vilela, deixou o time em 2018 para jogar em Portugal e retorna agora. “Estou confiante com o novo time do Operário, vamos tentar ser campeões novamente”, finalizou.

Anderson Ramos/Capital News Elenco do Operário FC reunido na coletiva, com jogadores e comissão técnica

Confira os jogadores:



O goleiro Ravel Pelegrini, 24 anos, com 1,91cm, já jogou no Rio Branco - PR / Operário Ferroviário - PR / Danubio - Uruguai / Figueirense - SC;



O goleiro Felipe Mosquete, de 20 anos, com 1,91cm, já jogou no Goiás - GO / Marília - SP / Coritiba - PR (Base);



O goleiro Aranha, de 24 anos, com 1,91 cm, já jogou no Blumenau - SC / Taboão da Serra - SP / Aquidauanense - MS (Base);



O zagueiro Gleidson Sena Silva, de 25 anos, já jogou no Guarany de Sobral - CE / Boca Jr - SE / Toledo - PR;



O zagueiro Elielton Lôbo dos Santos, de 25 anos, com 1,85 cm, já jogou no Vênus - PA / Corumbaese - MS / Paysandu - PA;



O zagueiro Kennedy, que faz parte da base do Operário F.C.;



O zagueiro Maurício Pinto, de 23 anos, com 1,87 cm, já jogou no Costa Rica - MS / Metropolitano - SC / Atlético - ES;



O lateral direito Emerson, de 25, com 1,83, já jogou no Valadares - MG/ Tiradentes - CE/ Guarani - CE;



O Lateral Esquerdo Makeka, de 30 anos, com 1,75 cm, já jogou no Concórdia - SC / Guarany de Sobral - CE / Gama - DF;



O Lateral Esquerdo Assolan, de 27 anos, com 1,80 cm, já jogou no Costa Rica - MS / URT - MG / Comercial - MS;



O volante Diego Borges, de 27 anos, com 1, 78 cm, já jogou no Andraus - PR / Maringá - PR / Paraná - PR;



O volante Élber, de 17, da base Operário F.C;



O volante Lucas Gomes, de 24 anos, com 1,81 cm, já jogou no Flamengo - PE / Santa Cruz - PE / Sampaio Corrêa - MA;



O volante Rilber de Almeida, de 32 anos, com 1,8 5 cm, já jogou no Prudentópolis - PR / Águia Negra - MS / Operário Ferroviario - PR;



O meia Ávine Júnior Cardoso, de 31 anos, com 1,70 cm, já jogou no Paracatu - DF / Juazeirense - BA / Bahia - BA;



O meia Maycon Andre Baracho, de 26 anos, com 1,69 cm, já jogou no Carlos Renaux - SC / Fluminense - SC / Paracatu - DF.



O atacante Igor Villela, 24 anos, com 1,71 cm, já jogou no Operário FC - MS;



O atacante Patrick, de 23 anos, com 1,79, já jogou no Costa Rica - MS / Santos - SP;



O atacante Pretinho, de 26 anos, com 1,78, já jogou no Operário FC - MS/ Jacobina - BH;



O centroavante Jonathas, de 36 anos, com 1,81 cm, já jogou no Atlético Mineiro - MG;



O lateral direito Jean Carlos, da base do Operário;



O lateral esquerdo Mikael, da base do Operário;



Outro grande nome que foi revelado foi do atacante Richelly, que irá compor o time.