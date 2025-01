Naviraiense apresenta comissão técnica e elenco e para o Sul-Mato-Grossense

Viviane Freitas

Capital News



Júlio Fernando/CE Naviraiense Zagueiro Paulão, entre o técnico Fernando Lopes e o presidente Carlos Talão

O Naviraiense começou a preparação visando o retorno à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Na últma sexta-feira (3), o clube fez a apresentação oficial do elenco e da Comissão Técnica comandado pelo treinador Fernando Lopes, contratados para a competição que começa nos dias 18 e 19 de janeiro. O evento aconteceu no auditório do Hotel Dois Gaúchos, no centro de Naviraí, com a presença de autoridades e imprensa local.

Atual campeão da Série B Estadual do ano passado, os jogadores que se apresentaram já passaram por exames médicos e começaram os treinos, com atividade neste sábado (4) no Estádio Virotão. No grupo formado, poucos estavam no grupo que disputou a Série B, como o goleiro Diogo Arthur, o zagueiro e capitão Paulão, os meias Yago e Henrique e o atacante Uender, os três últimos formados nas categorias de base do clube. O zagueiro Bragança e o atacante Gustavo estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Operário Caarapoense e se apresentam após a competição.

O grupo tem ainda os goleiros Alê e Jharno; os laterais Niltinho, Gabriel e Ramer; os zagueiro Eduardo e Wallace; os meias Gabriel Manga, João Guilherme; Gabriel Oliveira; Renato Santos e Juninho Pavi; os atacantes Darlysson, Davi Roman, Thaylan, Santana, Ramires e Erasmo, esse último também das categorias de base do CEN.

A Comissão Técnica tem o treinador Fernando Lopes, já anunciado em dezembro. Entre os seus auxiliares estão Guilherme Militão, o preparador físico Everton Paulista, preparador de goleiros Luiz Meyer, o massagista Reinaldo Santiago e Túlio Maringá como roupeiro.

Otimista em relação à campanha, o presidente Carlos Talão destacou via assessoria, a importância do retorno do CEN às grandes competições. “Nosso objetivo é chegar à final do Campeonato Estadual. Os dois finalistas garantem vaga na Copa do Brasil, e o campeão tem lugar assegurado na Série D do Campeonato Brasileiro. Queremos conquistar mais uma estrela para o escudo do Naviraiense. Contamos com o apoio da torcida e acreditamos no potencial da comissão técnica e dos atletas”, disse ao site Diário do Conesul.

O Naviraiense estreia no Campeonato Estadual dia 19 de janeiro, às 15h, no Estádio Virotão, contra o Corumbaense. Na segunda rodada, dia 22, o CEN joga contra o Águia Negra, em Rio Brilhante.