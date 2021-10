Na volta da torcida, Corinthians vira sobre o Bahia em Itaquera

Agência Corinthians Róger Guedes, cobrando pênalti, marcou o primeiro gol do Timão

Começou a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro com o Corinthians no G4, pelo menos provisoriamente. Celebrando a volta do torcedor aos estádios em São Paulo, o Timão recebeu o Bahia-BA e, de virada, venceu por 3 a 1. Gilberto abriu o placar para o Tricolor, mas Róger Guedes, Cantillo e Jô marcaram os gols alvinegros.

A vitória em casa coloca o Corinthians, por enquanto, na quarta posição, com 37 pontos. O Esquadrão de Aço, que luta para deixar a zona de rebaixamento, fica na 17ª posição, com 23 pontos conquistados.

O jogo

O Corinthians começou o jogo na Neo Química Arena no ataque. Aos quatro minutos do primeiro tempo, João Victor cabeceou por cima do gol. Aos nove minutos, Cantillo chutou de fora da área pela linha de fundo. Apesar da pressão inicial do Alvinegro, foi o Esquadrão que abriu o placar na Neo Química Arena. Aos 32 minutos, de pênalti, o atacante Gilberto colocou o Bahia em vantagem. O Timão voltou ao ataque para buscar o empate. Aos 43, Willian tentou um chute e foi travado. Nos acréscimos, aos 49, Róger Guedes, também de pênalti, deixou tudo igual.

O Alvinegro do Parque São Jorge voltou para o segundo tempo buscando a virada. Aos três minutos, Fagner chutou forte e Mateus Claus defendeu. Aos seis, a virada aconteceu. Cantillo recebeu cruzamento de Fagner e cabeceou para o fundo do gol. Gabriel Pereira tentou marcar o terceiro aos 21 minutos em chute da entrada da área. Mateus Claus defendeu. Coube a Jô, dois minutos depois, balançar as redes. O atacante aproveitou rebote e completou para o fundo do gol. No fim, aos 48, o Timão quase marcou o quarto. Gustavo Mosquito se livrou da marcação e chutou pela linha de fundo.