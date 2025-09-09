Carlo Ancelotti prepara Seleção para desafio nos 4 mil metros de altitude contra a Bolívia

Anderson Ramos Lino

Técnico Carllo Ancelotti confirmou que a Seleção do Brasil terá mudanças para o jogo contra a Bolívia

Na véspera do último jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti confirmou que a equipe terá mudanças para encarar a Bolívia nesta terça-feira (9), às 19h30 (MS), no Estádio Municipal de El Alto, a mais de quatro mil metros de altitude.

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda (8), na Granja Comary, em Teresópolis, o treinador destacou que a estratégia será adaptada às condições extremas e que novos nomes terão oportunidade.

— A ideia que tenho é mudar um pouco. Estamos avaliando o cansaço dos jogadores e as condições da altitude. Isso pode mudar a estratégia do jogo e até os jogadores que vão começar. Estou ouvindo atletas que já jogaram nessas condições, porque não tenho muita experiência. Mas sei que a Seleção já esteve muitas vezes lá e tem histórico, afirmou Ancelotti.

Foco em atitude e novas peças

Desde que assumiu o comando, o treinador soma três vitórias em três jogos, todas sem sofrer gols. Ancelotti exaltou a participação de estreantes como Douglas Santos e Luiz Henrique, que foram decisivos na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, na última semana.

— Gostei muito de conhecer novos jogadores. Douglas Santos fez uma boa partida, Luiz Henrique também. O que mais gostei nesses três jogos foi a atitude da equipe. A chave do êxito é talento mais atitude. Só talento não vence, só atitude também não. A combinação é que faz ganhar, reforçou.

O técnico destacou ainda a importância do trabalho defensivo coletivo, que começa no ataque: "Quando os atacantes pressionam, a bola chega menos limpa à defesa, o que facilita o controle. Isso foi fundamental nos últimos jogos", disse Ancelloti.

Reprodução Estádio Municipal de El Alto na Bolívia onde o Brasil vai fazer seu último jogo nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2025

Bolívia forte em casa

Se o Brasil chega embalado, a Bolívia aposta em sua força como mandante. Dos 17 pontos conquistados nas Eliminatórias, 14 foram em El Alto e La Paz. No Estádio Municipal de El Alto, palco inédito para a Seleção, os bolivianos já venceram a Colômbia (1 a 0), o Chile (2 a 0) e golearam a Venezuela (4 a 0). Também empataram com Paraguai (2 a 2) e Uruguai (0 a 0).

O desafio, portanto, não será apenas técnico, mas também físico. A altitude de 4 mil metros é reconhecida como um dos grandes trunfos da “La Verde”.

Com três vitórias e sem gols sofridos sob o comando de Ancelotti, a Amarelinha tenta encerrar as Eliminatórias mantendo a invencibilidade e consolidando a nova fase da equipe.