João Paulo brilha, Santos vence Olimpia e avança na Libertadores

Twitter Oficial/Santos FC Uma das defesas de Joçao Paulo na partida em Assunção

O Santos FC é mais um brasileiro garantido nas oitavas de final da Libertadores. Em Assunção, pela quinta rodada da primeira fase, o Peixe visitou o Olimpia-PAR e venceu por 3 a 2 em mais um jogo que Marinho fez a diferença e o goleiro João Paulo brilhou nas traves, garantindo o resultado. O douradense, aliás, foi escolhido pela transmissão da Conmebol e pelos torcedores do Santos em votação pelo twitter como o melhor jogador em campo mais uma vez.

A vitória fora de casa garante ao time praiano a liderança do Grupo G com 13 pontos e a classificação como melhor colocado, já que não pode mais ser alcançado pelos demais integrantes. Defensa y Justicia-ARG tem seis pontos e, se vencer o Delfín-EQU fora de casa, também avança para as oitavas de final.

O Jogo

Partida movimentada no Estádio Manuel Ferreira e com o Santos saindo na frente. Aos 12 minutos, Madson foi derrubado por Recalde na área. Pênalti que Carlos Sánchez cobrou sem chance para o goleiro, abrindo o placar. O atacante do Olimpia fez o pênalti e se redimiu aos 21 minutos. Em lançamento na área, Recalde, de cabeça, marcou e igualou o marcador.

Aos 33, outra bola na área para o atacante que ganhou de Madson, acertou o canto de João Paulo, marcou seu segundo gol no jogo, virando para os paraguaios. Mas a vantagem durou pouco. Seis minutos para ser exato. Aos 39, em falta pela direita, Marinho cobrou na área, nem ataque e nem defesa alcançaram a bola e esse movimento enganou o goleiro Azcona, que não fez a defesa.

Na etapa final, o Santos voltou à frente do placar aos 12 minutos. Marinho lançou Sánchez dentro da área e o uruguaio, livre, dominou e rolou para Kaio Jorge que deixa o goleiro no chão e estufa a rede, fazendo 3 a 2.

Com a vantagem no placar, foi a vez de João Paulo garantir a vitória. Primeiro a desviar a bola em bicicleta Leguizamón aos 26 minutos. Aos 32, Montenegro ganha de Alison no alto e cabeceia muito bem, para ótima defesa do goleiro. Três minutos depois, foi a vez de Alcaraz cabecear e parar em João Paulo. Montenegro parou no douradense mais duas vezes, aos 38 e aos 49 minutos e o jogo não teve mais gols.