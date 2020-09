Internacional e São Paulo ficam no 1 a 1 em Porto Alegre

Twitter Oficial/Internacional SC Empate no Beira-Rio mantém Inter e São Paulo longes do Atlético-MG

Tudo igual no jogo entre integrantes do G4 do Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, Internacional e São Paulo ficaram no 1 a 1 pela 12ª rodada, gols do artilheiro Thiago Galhardo para o Colorado e Luciano, ainda no primeiro tempo, igualando para o Tricolor.

Com o resultado, o Inter segue na vice-liderança, agora com 21 pontos. O Tricolor vem logo atrás, em terceiro, com 20. Tb neste sábado, o Atlético-MG venceu o Grêmio por 3 a 1 e lidera com 24 pontos.

O jogo

Jogo movimentado e com um gol para cada lado no Beira-Rio. O Colorado abriu o placar aos 19 minutos. Moisés cruzou para Galhardo, que subiu livre e mandou de cabeça para o fundo das redes. Mas o Soberano chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Aos 25, Reinaldo cobrou falta pela direita, Pablo cabeceou e, Luciano, dentro da pequena área, conseguiu desviar para o gol.

Logo no início da etapa final, Lomba salvou o Inter em duas oportunidades, ao defender chutes de Tchê Tchê e Diego. Depois, aos 14, o Colorado ainda ficaria com um jogador a menos, depois que Zé Gabriel fez falta dura em Igor Gomes e recebeu o cartão vermelho. Mais tarde, aos 49, após pressão do São Paulo, Lomba protagonizou grande defesa em cabeceio de Daniel Alves e ajudou a garantir o empate.