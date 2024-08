Hugo Souza salva nos pênaltis e coloca o Corinthians nas quartas de final

Rogério Vidmantas

Capital News



Agência Corinthians Hugo Souza defendeu três pênaltis, dois deles salvadores, e o último da classificação

O Corinthians está classificado às quartas de final da Copa Sul-Americana, mas a vaga veio com muito mais drama do que se esperava. Depois de vencer o jogo de ida das oitavas por 2 a 1, o Timão recebeu o Red Bull Bragantino em Itaquera precisando do empate, saiu na frente com Garro, mas o time do interior surpreendeu com gols de Eduardo e Lucas Cândido e virou e devolveu o placar da primeira partida. Nos pênaltis, o goleiro Hugo Souza decidiu com três defesas e garantiu a vaga alvinegra.

Depois da classificação, o Corinthians aguarda o adversário nas quartas de final, que sai do confronto entre Fortaleza e Rosário Central-ARG, que se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 18h (MS), na Arena Castelão. Como na ida o placar terminou 1 a 1, o vencedor se classifica. Novo empate, por qualquer placar, a disputa vai para os pênaltis.

Gols

Com a vantagem magra depois da vitória por 2 a 1 em Bragança Paulista, o Corinthians aproveitou a força do torcedor para sufocar o Red Bull Bragantino desde o início e conseguiu abrir o placar aos 24 minutos. Garro recebeu de Coronado e arriscou de fora da área. A bola desviou na zaga e tirou o goleiro do lance, morrendo na rede. Foi o sexto gol do camisa 10 pelo Corinthians, todos com chutes de canhota e de fora da área.

O Red Bull Bragantino voltou para o segundo tempo agressivo e conseguiu empatar aos 26 minutos, com Eduardo Sasha. A virada parecia questão de tempo e aconteceu aos 30. Luan Cândido recebeu de Lucas Evangelista e cabeceou para o fundo das redes. Os minutos finais foram de crescimento do Corinthians, algo que veio tarde para quem teve a vaga nas mãos e deixou escapar, não conseguindo mudar mais o placar.

Nas penalidades, Garro, Matheus Bidu, Pedro Henrique, Wesley e Gustavo Henrique marcaram para o Corinthians. André Ramalho e Ryan perderam. Sasha, Lucas Evangelista, Luan Cândido e Thiago Borbas converteram para o Red Bull Bragantino. Gustavinho, Douglas Mendes e Guilherme Lopes ficaram nas mãos de Hugo Souza, que garantiu a vitória por 5 a 4.