Hamilton vence GP da Hungria e assume liderança na Fórmula 1

Twitter Oficial/Mercedes-AMG F1 Lewis Hamilton correu sozinho e venceu com tranquilidade GP da Hungria

Lewis Hamilton não teve adversários no GP da Hungria de Fórmula 1, disputado neste domingo (19). No circuito de Hungaroring, o inglês da Mercedes passeou e venceu de ponta a ponta, tirando do companheiro de equipe, Valtteri Bottas, a liderança do campeonato com três provas disputadas. Com mais essa vitória, Hamilton fica a apenas cinco de igualar o recorde de Michael Schumacher, que venceu 91 vezes.

O piloto 44 da Mercedes dominou a prova desde a largada, dada com pista úmida, e, após a troca para pneus slicks ainda no começo, abriu vantagem sobre os rivais. Para Bottas, porém, a saída foi complicada, perdendo posições e precisando fazer uma corrido de recuperação para terminar na terceira posição. Com essas posições, Hamilton passou a somar 63 pontos, em primeiro na classificação, contra 58 de Bottas, segundo.

Twitter Oficial/Mercedes-AMG F1 Na bandeirada, comemoração com equipe Mercedes

Max Verstappen alcançou um excelente segundo lugar depois de bater na volta de alinhamento ao grid e quase ficar fora da prova - os mecânicos da RBR tiveram de trabalhar duro no grid nos minutos antes da largada. O holandês resistiu a um ataque final de Bottas, mesmo com a Mercedes melhor alinhada.

Nas demais posições, Lance Stroll fez boa corrida e terminou na quarta colocação, seu melhor resultado na temporada. Também marcaram pontos, da quinta à décima colocações, Alexander Albon (RBR), Sebastian Vettel (Ferrari), Sergio Pérez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Kevin Magnussen (Haas) e Carlos Sainz Jr. (McLaren).

Após três corridas seguidas, a Fórmula 1 ganha uma folga e retorna no dia 2 de agosto com o GP da Inglaterra, no circuito de Silverstone.