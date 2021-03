Fundesporte suspende atendimentos presenciais nesta semana

Divulgação/Fundesporte Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul

Em decorrência do agravamento da pandemia da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) anunciou que nesta semana (22 a 26 de março), irá seguir o regime excepcional de teletrabalho e suspender temporariamente todos os atendimentos presenciais em sua sede. As medidas estão em conformidade com a Portaria Normativa/Fundesporte nº 005 de 22 de março de 2021, publicada na edição desta terça-feira (23) do Diário Oficial do Estado (DOE-MS).

A determinação atende à Resolução Conjunta SEGOV/SAD n° 1, de 19 de março de 2021, que instituiu a suspensão dos trabalhos presenciais nos órgãos governamentais e nas entidades públicas do Poder Executivo Estadual de Campo Grande. Conforme a Fundação, o atendimento à população será realizado por meio de serviço remoto.

De acordo com a assessoria, após o vencimento do prazo de suspensão do trabalho presencial e não havendo renovação das medidas restritivas, os servidores da Fundesporte retornam com processo de revezamento por turnos, conforme a Portaria Normativa/Fundesporte nº 004/2021, de 12 de março de 2021.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 3323-7201.