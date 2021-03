Fundesporte publica lista de inscrições deferidas e indeferidas no Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

Divulgação/Fundesporte Candidatos indeferidos tem até cinco dias úteis para recorrerem

Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) divulgou na edição da última sexta-feira (19) do Diário Oficial do Estado a lista de inscrições deferidas e indeferidas no programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2021-22.

O prazo para os candidatos indeferidos recorrerem à decisão é de cinco dias úteis a partir da data de publicação no Diário, ou seja, até às 23h59 da próxima sexta-feira (26), o pedido de recurso deve ser protocolado presencialmente na sede da Fundesporte ou via e-mail em formato pdf. Conforme divulgado, os pleiteantes podem também solicitar recurso por meio postal (Sedex com AR), a data da postagem não poderá ultrapassar o prazo estabelecido para recurso.

É importante destacar que a lista divulgada não corresponde à relação de aprovados para receber o benefício. De acordo com a assessoria, trata-se apenas da lista com as inscrições aceitas e não aceitas, conforme os requisitos para a concessão da Bolsa estabelecidos no Decreto 15.581 de 19 de janeiro de 2021 e na Portaria Normativa/Fundesporte nº 02, de 11 de fevereiro de 2021.

De acordo com o edital foram realizadas 684 inscrições. A categoria Estudantil foi a que teve maior número de inscrições, com 286. Nessa modalidade serão selecionados 100 candidatos com bolsa mensal de R$ 500,00. O auxílio é voltado a alunos-atletas, com idade entre 12 e 17 anos, que se destacam em competições estudantis nacionais e internacionais.

A segunda categoria com maior número de inscritos foi a Nacional, 216 atletas concorrem a 50 bolsas com remuneração de R$ 950,00 mensais, as bolsas são destinadas a atletas que tenham participado de competições a nível nacional, reconhecidas pela Fundesporte. Conforme a assessoria, na categoria nacional Paralímpico,foram inscritos 34 candidatos para 20 vagas, no valor de R$ 950,00. Na Pódio Complementar Paralímpico 17 pessoas se inscreveram para concorrer a 10 bolsas de R$ 1.200,00, mesmo número de inscritos na categoria Máster para atletas acima de 35 anos, que concorrem a 10 bolsas com auxílio de R$ 950,00 por mês.

Na categoria Pódio Complementar 16 inscritos, pleiteiam 10 bolsas no valor de R$ 1.200,00 ao mês e na Internacional, a procura foi de 14 candidatos para 10 vagas, o auxílio é destinado a atletas que tenham participado de campeonatos mundiais ou internacionais convencional ou paralímpico.

Nove desportistas concorrem à bolsa Universitário, na modalidade foram oferecidas 15 vagas com auxílio de R$ 950,00 mensais, enquanto na categoria Olímpico e Paralímpico não foram recebidas nenhuma inscrição, um dos requisitos para concorrer nesta categoria era que o interessado deveria ter participado dos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, de verão ou inverno, no período entre 2019 e 2020. Em decorrência da pandemia da Covid-19, as Olimpíadas/Paralimpíadas de Tóquio foram canceladas e a expectativa é que sejam realizadas neste ano.

Na categoria Técnico I foram recebidas 42 inscrições para as 15 vagas disponíveis. A bolsa no valor de R$ 1.000,00 mensais será destinada a técnicos de atletas habilitados a pleitear a Bolsa Atleta Estudantil. Por fim, na modalidade técnico II, voltada a treinadores de atletas pleiteantes nas demais categorias, 33 profissionais se candidataram, para 15 vagas, a remuneração mensal será de R$ 1.500,00.

As inscrições encerraram no dia 12 de março, conforme a Portaria Normativa (edital) nº 002/2021. A Fundesporte informou que os critérios para a concessão do auxílio mensal estão estabelecidos na Lei Estadual n. 5.615, de 14 de dezembro de 2020.

O Governo do Estado irá investir entre 2021 e 2022, R$ 2,74 milhões, somando todas as 12 parcelas (R$ 227.750,00 por mês). De acordo com a Fundação, o valor representa o dobro de recursos recebidos na edição anterior. A quantidade de bolsas ofertadas também foi ampliada em 40%, de 190 para 265 – 235 atletas e 30 técnicos, houve também aumento de 80% no número de categorias que passaram de 5 para 11.

Serviço:

A lista com a relação das inscrições deferidas e indeferidas estão disponíveis nos editais n. 4 e 5/Fundesporte/2021: https://www.fundesporte.ms.gov.br/. O endereço eletrônico para envio de recursos é: bolsafundesporte@gmail.com.

Mais informações podem ser obtidas por meio do canal de comunicação da Fundesporte, basta entrar em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou mandar uma mensagem via WhatsApp. A Sede da Fundesporte está localizada na Avenida Mato Grosso, 5778 (Bloco 4), Parque dos Poderes, em Campo Grande (MS), CEP: 79.031-001.