Foi dada a largada para o maior Rally dos Sertões das Américas que será na Capital

Divulgação/ Assessoria

A pista de largada para o maior Rally dos Sertões das Américas que será hoje (24) na Praça do Papa com expectativa receber 200 mil pessoas.O evento tem o apoio do Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo). Conforma a assessoria, as equipes começaram a concentração no estacionamento da Feira Central de Campo Grande, local da retirada dos ingressos para assistir a apresentação e também Para assistir à no Shopping Bosque dos Ipês, na Rádio Blink ou na sede da Sectur.

Sábado (24.08) em Campo Grande:

07h – abertura da Arena Sertões para o público, na Praça do Papa.

08h às 12h – prólogo (tomada de tempo)

14h às 16h – corrida de rua “Jogos Radicais Urbanos”, na Praça do Papa.

17h – Execução do Hino Nacional com o Exército Brasileiro, Show de Freestyle.

17h30 – Super Prime – duelo entre os melhores competidores.

20h30 – Cerimonial de abertura.

21h – Show de encerramento com a dupla Bruninho e Davi.