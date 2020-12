Flamengo perde pênalti e fica no zero com Fortaleza

Tamanho do texto

Kely Pereira/AGIF/CBF Pedro teve a chance da vitória em um pênalti, mas escorregou na hora da cobrança

A abertura da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro não foi boa para o Flamengo. Fora de casa, o Mengão ficou no 0 a 0 com o Fortaleza neste sábado (26), em jogo que teve Pedro desperdiçando pênalti em erro bisonho, e perdeu a vice-liderança para o Atlético-MG. Para piorar, o São Paulo venceu o Fluminense por 2 a 1 e aumentou mais a vantagem na liderança.

O Flamengo agora tem 49 pontos e o Galo, que venceu o Coritiba-PR por 2 a 1, chegou na mesma pontuação, mas com uma vitória a mais, tomou a segunda posição. O Tricolor tem 56 pontos e agora sustenta boa margem de pontos sobre os concorrentes pelo título.

O Jogo

Primeiro tempo morno e sem muitas emoções na Arena Castelão. O Rubro-Negro, por sua vez, teve grande oportunidade de abrir o placar em cobrança de pênalti. Na marca dos 41 minutos, Pedro foi derrubado dentro da área. O próprio Pedro foi para a cobrança, mas acabou escorregando e pegou na bola com os dois pés. O árbitro, acertadamente, anulou o gol e deu posse de bola ao adversário.

E o duelo na etapa final foi reflexo da primeira e seguiu sem grandes oportunidades. O Flamengo teve boa chance aos 25, quando Pedro saiu cara a cara com Felipe Alves, mas parou em linda defesa do goleiro. Na sobra, Bruno Henrique quase marcou, mas teve o chute travado por Gabriel Dias.

Depois, aos 37, Jackson cobrou falta no canto e obrigou Hugo a realizar boa defesa. Mas, no fim, o placar zerado permaneceu em Fortaleza.