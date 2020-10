Flamengo faz 3 a 1 no Athletico e volta ao G4 do Brasileirão

Twitter Oficial/CR Flamengo Everton Ribeiro, autor do terceiro gol, comemora com Bruno Henrique e Filipe Luis

Se vencer e voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro eram os objetivos do Flamengo neste domingo (4), missão cumprida. Pela 13ª rodada, no Rio de Janeiro, o Mengão recebeu o Athletico-PR e venceu por 3 a 1. Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro marcaram os gols cariocas, com Renato Kayser descontando, todos no segundo tempo.

O triunfo coloca o Flamengo na quarta posição com 21 pontos. Já o Furacão tem 14 pontos e é o 14º colocado.

O jogo

O duelo rubro-negro começou em ritmo alucinante no Maracanã. Logo no primeiro minuto, o Athletico apresentou seu cartão de visitas em finalização de Alvarado, que parou na trave. A resposta do time da casa veio com Pedro, aos seis. Na sequência, mais uma chance para cada lado. Abner Vinícius arriscou para o Furacão, mas viu Hugo fazer grande defesa, enquanto o Flamengo respondeu novamente com Pedro e dessa vez Santos foi quem evitou o gol. O jogo seguiu lá e cá. Renato Kayser e Lucho González assustaram para a equipe paranaense. E Arrascaeta e Vitinho criaram para os cariocas.

Se no primeiro tempo as chances apareceram, mas a bola não entrou, no segundo a história foi bem diferente. Everton Ribeiro e Bruno Henrique tentaram, mas Pedro foi quem abriu a contagem para o Flamengo. Após sobra, o atacante dominou com categoria e fez o arremate certeiro, aos dez minutos. Logo na sequência, Bruno Henrique, de pênalti fez o segundo dos cariocas. Correndo atrás do prejuízo, o Athletico diminuiu em cabeçada de Renato Kayser. Mas o gol não assustou o time da casa que continuou em cima e fez mais um aos 30 minutos. Dessa vez, Everton Ribeiro arriscou de fora da área a acertou o cantinho da meta paranaense.