Flamengo empata com Red Bull Bragantino e segue longe da liderança

Diogo Reis/AGIF Braga e Mengo fizeram jogo movimentado, com bonitos gols, mas sem vencedor

O Flamengo perdeu a chance de diminuir a distância para a liderança do Campeonato Brasileiro nesta 24ª rodada. Em Bragança Paulista, nesta quarta-feira (6), o Mengão saiu na frente com Pedro, mas ficou no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino-SP que marcou com Artur.

O resultado deixa o Flamengo com 39 pontos, mas acabou ganhando uma posição, já que alcançou o Palmeiras, derrotado pelo América-MG por 2 a 1, e leva vantagem nos critérios de desempate. Já o Massa Bruta está em sexto, com 35 pontos somados.

O jogo

A primeira etapa do duelo no Estádio Nabi Abi Chedid foi equilibrada. As duas equipes dividiram a posse e finalizações no gol. O Fla chegou pela primeira vez aos 11, em chute de Bruno Henrique que Cleiton defendeu. Já o Braga ameaçou na marca dos 13 minutos, quando Cuello bateu o escanteio na cabeça de Fabrício Bruno, que desviou sobre a meta paulista.

Os dois times seguiram dividindo oportunidades, até que aos 38 minutos, Vitinho recuperou a bola no campo de ataque, serviu Pedro, que chutou firme, cruzado e estufou as redes do Massa Bruta, abrindo o placar.

Na frente no marcador, o Fla voltou para o segundo tempo de forma mais defensiva, deixando o Red Bull com a posse e buscando os contra-ataques. Porém, não conseguia ter uma transição rápida e sair da pressão do time da casa. Aos 11 minutos, Ytalo recebeu a bola enfiada na área, saiu de frente para Gabriel Batista e chutou, mas o arqueiro Rubro-Negro fez uma grande defesa.

Já na marca dos 13 minutos, o Red Bull Bragantino recuperou a bola no campo de ataque e Artur arriscou uma bomba da intermediária e acertou o ângulo do Flamengo, marcando um golaço e deixando tudo igual no placar.

Após o empate, o Fla voltou ao campo de ataque e criou chances. Aos 28, Ytalo arriscou o chute de fora e a bola passou com perigo. A resposta do Rubro-Negro foi no ataque seguinte: Michael cruzou da direita na segunda trave, Bruno Henrique desviou e Pedro chutou por cima da meta. No fim, a partida terminou de forma mais truncada e com o placar empatado.