Federação suspende jogos de Operário, Comercial, ABC e Novo até dia 28

Rodrigo Moreira/Operário FC Jogos no Estádio Morenão estão suspensos até o próximo domingo para respeitar decreto municipal

As medidas tomadas pela prefeitura de Campo Grande para aumentar o distanciamento social durante essa semana obrigou a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) a alterar a tabela do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O decreto que antecipou feriados para os próximos dias proíbe, entre outras coisas, a prática coletiva de esportes, impedindo a realização de jogos na Capital até o próximo domingo (28), afetando diretamente Operário FC, EC Comercial, União ABC e Novo FC.

Nesta segunda-feira (22), representantes dos clubes e da Federação se reuniram para discutir a situação e, no início da noite, a entidade publicou uma nota de esclarecimento e a mudança dos jogos do próximo fim de semana. Segundo o comunicado, os jogos programados para Campo Grande entre os dias 22 e 28 foram suspensos, o que obriga reorganização da tabela.

Pelo Grupo A, uma partida estava prevista para o Estádio Morenão no domingo. Novo FC enfrenta o Operário FC pela quinta rodada e esse jogo foi transferido para a segunda-feira (29), 15h. Para suprir esse horário, que é o jogo com transmissão pela TV Morena, a partida entre Aquidauanense FC e Dourados FC, pela sexta rodada, foi antecipado do dia 31 para o domingo, mantendo o horário das 15h, no Estádio Noroeste.

No Grupo B duas alterações. O confronto entre Três Lagoas SC e EC Comercial, que aconteceria na sexta-feira (26), foi adiado, ainda sem data definida. No sábado (27), jogariam União ABC e SER Chapadão e esse jogo ficou para terça-feira (30), às 15h, no Morenão.

Na quarta-feira (31), 15h, pela sexta rodada, jogam Três Lagoas e Costa Rica EC no Estádio Madrugadão e. na quinta (1), o Novo recebe o EC Águia Negra, também no Morenão.