Federação reúne treinadores antes do início do Estadual

Anderson Ramos / Capital News Glauber Caldas será o técnico do Operário F.C

No último fim de semana antes do início do Campeonato Estadual, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) promove pela primeira vez uma reunião entre os treinadores e supervisores dos clubes. Segundo nota divulgada pela entidade, a intenção é discutir os “últimos ajustes da competição”.

O encontro acontece na manhã deste sábado (18) no Hotel Grand Park, em Campo Grande, com abertura do presidente Francisco Cezário e seu vice, Marcos Tavares. Em seguida, Manoel Paixão dos Santos, presidente da Comissão de Arbitragem, fala sobre o assunto, o que naturalmente gera mais discussão durante o campeonato.

Depois, Patrick Hernandes Santana, presidente do TJD, explica aspectos relacionados à legislação no futebol e Marcos Paulo Abdalla, dop Departamento de Competições da Federação, faz uma explicação geral e tira dúvidas sobre o regulamento.

O Campeonato Estadual começa na próxima quarta-feira (22), às 20h15, com a partida entre Águia Negra e SE Pontaporanense, respectivamente campeões das Séries A e B 2019. O confronto acontece no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante.