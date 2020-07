Enzo Fittipaldi marca pontos debaixo de chuva na Hungria

O piloto Enzo Fittipaldi foi um dos principais destaques da rodada dupla da F3 na preliminar do GP da Hungria de F1 neste final de semana. Nas duas corridas, o brasileiro da equipe HWA Racelab somou um total de 22 posições conquistadas na pista e, assim como no final de semana de estreia, conseguiu marcar pontos hoje ao terminar a prova deste domingo na nona colocação, após ter largado em 19o lugar entre os 30 carros da F3.

Reprodução/Instagram Enzo Fittipaldi ganhou várias posições no GP da Hungria de F3





“A gente mostrou ritmo para brigar pelas primeiras colocações nas duas corridas. Largando hoje em 19o lugar, tive uma largada complicada, caindo para 22o, mas depois conseguimos ser rápidos e subir bastante a cada volta. Terminamos em nono, achamos a solução do porque a gente estava tão lento na chuva no treino de sexta (que definiu o grid) e hoje estávamos bem competitivos. Marcar mais pontos para o campeonato é bom, mas o potencial era ainda maior, a gente tinha uma chance real de pódio na Hungria", diz Enzo, que tem apoio de Baterias Moura, Claro, Traxalt, Airbit e PLGG.



Integrante da Ferrari Driver Academy, Enzo é campeão da F4 Italiana (2018) e foi vice-campeão da F3 Regional Europeia em 2019. Na prova de ontem, Fittipaldi também deu show de ultrapassagens saindo de 19o lugar para a sétima colocação, mas sofreu uma punição que o tirou da chance de brigar pelo pódio no sábado – e também no domingo, já que este resultado o colocaria nas primeiras filas do grid na prova de hoje.



“A corrida de sábado foi incrível. De 19o para sétimo, passando vários carros. Acabei tomando uma punição porque, ao entrar nos pits por conta da bandeira vermelha, fui desviar de uns detritos na pista e puxei para a direita, passando por uma linha em que eles consideraram que eu não deveria passar e me deram um drive thru. Achei muito rigoroso, mas temos que respeitar as decisões. A punição de ontem prejudicou o final de semana, mas o importa é que aprendemos bastante aqui na Hungria e estamos melhorando o carro a cada etapa. Teremos mais seis finais de semana da corrida e vamos para cima. Foi um final de semana especial comemorando meu aniversário de 19 anos fazendo o que mais gosto, que é correr, e com apoio da minha família e o carinho de toda torcida, em especial da FittiForce nas redes sociais", completou Enzo.



A próxima etapa da F3 será novamente como preliminar da F1, no GP da Inglaterra, em Silverstone.