Enzo Fittipaldi destaca a necessidade de melhora nas classificações

Dutch Photography Agency/RF1 Enzo Fittipaldi no GP da Áustria F3 2020

O brasileiro Enzo Fittipaldi, estreante na Fórmula 3 com a equipe HWA Racelab, disputou mais uma etapa da categoria neste final de semana no Red Bull Ring, na Áustria. Integrante da Ferrari Drivers Academy, o jovem piloto ganhou sete posições na corrida de sábado e terminou no top-15, enquanto na corrida deste domingo ganhou mais duas posições e terminou na 13a colocação. Enzo destacou o aprendizado conquistado nesta etapa.



“O ritmo estava bom durante a corrida, mas no final eu estava melhorando e teve um safety car. Eu acho que dava para passar mais uns dois carros com um ritmo forte, mas é bem difícil nessa pista quando você tem os primeiros dez, doze ou treze tem o mesmo ritmo para passar, porque todo mundo tem DRS. Eu aprendi muito neste final de semana”, diz Enzo via assessoria, que tem apoio de Baterias Moura, Claro, Traxalt, Airbit e PLGG.



Uma das grandes promessas brasileiras para chegar à Fórmula 1, Enzo foi campeão da F4 Italiana em 2018 e vice-campeão da F3 Regional Europeia em 2019. Após duas temporadas recheadas de conquistas com vitórias e pódios, o brasileiro agora disputa sua primeira temporada na Fórmula 3 com a HWA Racelab.



Com um bom ritmo nas provas da categoria, Enzo afirma que os problemas na classificação atrapalharam, mas que o objetivo é corrigir isso para as próximas etapas e também disse que andar entre os cinco primeiros é uma realidade.



“Eu acho que o nosso foco obviamente é a classificação, como a gente mudou o composto esse final de semana para o pneu duro, não conseguimos o melhor acerto e sofremos um pouco na classificação. Eu e meus companheiros de equipe estamos analisando o que precisamos melhorar porque temos o ritmo de corrida para estar entre os primeiros cinco primeiros. Então, precisamos acertar essa classificação e essa vai ser a meta para Budapeste”, afirma Enzo, que é neto do Bicampeão da Fórmula 1 Emerson Fittipaldi.



A próxima etapa da FIA F3 acontecerá já no próximo final de semana em Budapeste, na Hungria. As atividades de pista estão marcadas para começar a partir da sexta-feira (16).