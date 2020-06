Eliminatórias Sul-Americanas começam em setembro, diz Conmebol

Lucas Figueiredo/CBF Seleção volta a se reunir em setembro, já para jogos oficiais por vaga na Copa do Mundo

As Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo Catar 2022 deveriam ter começa em março, mas foram adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus. Nesta sexta-feira (19), a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) decidiu que a competição deve começar em setembro. Para isso, foi aprovado um protocolo de prevenção para o retorno dos treinos, viagens e competições em todo o Continente.

As duas primeiras rodadas acontecem já no início do mês, entre os dias 2 e 9 e a sequência dos jogos segue a já estabelecida na tabela original. A Seleção Brasileira entra em campo no dia 3 para enfrentar a Bolívia e no dia 8 joga contra o Peru. As Eliminatórias classificam quatro seleções de forma direta para a Copa do Mundo e uma quinta para disputar repescagem.

O documento elaborado pela Conmebol com as ações durante os jogos para evitar a disseminação da pandemia vai ser enviado aos governos dos países da América do Sul. As medidas também devem servir aos clubes, embora ainda não exista previsão para o reinício da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-americana.