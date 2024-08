Dorival Júnior convoca Seleção nesta sexta para mais dois jogos pelas Eliminatórias

Rogério Vidmantas

Capital News



Rafael Ribeiro/CBF Técnico Dorival Júnior pode chamar novos jogadores, como Luiz Henrique, do Botafogo, e Estevão do Palmeiras

A Seleção Brasileira volta a ser assunto nesta sexta-feira (23), com nova convocação para jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo 2026. O técnico Dorival Júnior divulga nova lista de jogadores para as partidas contra o Equador, dia 6 de setembro, e contra o Paraguai, dia 10. O evento será realizado às 10h30 (MS), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O jogo contra o Equador também marcará o retorno da Seleção a Curitiba depois de mais de duas décadas. A última vez que a Seleção jogou na capital paranaense foi em novembro de 2003. Na ocasião, o time comandado por Carlos Alberto Parreira empatou com o Uruguai por 3 a 3 em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa da Alemanha. O jogo foi realizado no Pinheirão.

O bom estado do gramado do Couto Pereira e a localização de Curitiba foram decisivos para a CBF escolher o estádio que vai abrigar o jogo da Seleção em setembro. A capital paranaense está a cerca de um hora e meia de viagem de avião de Assunção, local da partida seguinte do Brasil na competição. No dia 10 de setembro, o Brasil enfrentará o Paraguai, na capital paraguaia.