Delegação do Brasil está na China para Torneio Internacional

Daniela Porcelli/CBF Marta, que defende o Orlando Pride-USA, já está na China com a Seleção Brasileira

A delegação da Seleção Brasileira Feminina já está quase completa na China, onde disputa um Torneio Internacional nesta semana com Canadá, Nova Zelândia e a Seleção Chinesa. Das 23 convocadas pela técnica Pia Sundhage, apenas Daiane, Mônica, Ludmilla e Aline não chegaram nesta segunda-feira (4).

O grupo do Brasil deixou São Paulo às 3h20, horário local, em direção à Chongqing. A equipe chegou nesta segunda e descansa para treinar às 16h de terça-feira (horário local, 4h de MS). A atividade será no Youngchuan Sports.

A Seleção Feminina se prepara para o jogo diante do Canadá, marcado para quinta-feira (7), às 4h (MS), no Chongqing Yongchuan Sports Center Stadium. Logo depois, a China encara a Nova Zelândia na outra chave da competição. Quem avançar faz a final no domingo, enquanto os perdedores disputam o terceiro lugar no mesmo dia.