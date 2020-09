Cuiabá vence Náutico e aumenta vantagem na liderança na Série B

Twitter Oficial/Cuiabá EC Jenilson marcou o gol do jogo, seu segundo no campeonato

O Cuiabá-MT é mais líder do que jamais foi na Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 12ª rodada, nesta terça-feira (29), o Dourado recebeu o Náutico-PE e venceu por 1 a 0, gol do atacante Jenilson no segundo tempo. Para ajudar, Paraná Clube-PR e Chapecoense-SC ficaram no 1 a 1, segurando a posição de ambos no G4.

A vitória em casa deixa o Cuiabá com 25 pontos, três a mais que o Paraná e quatro na frente da Ponte Preta-SP. O time de Campinas pode até se aproximar se vencer o Cruzeiro nesta quarta (30), em Belo Horizonte. O Náutico, com 14 pontos, ocupa o 12º lugar na tabela de classificação.

O Jogo

No primeiro tempo da partida na Arena Pantanal, o time mato-grossense fez valer o mando de campo e dominou as ações diante do time visitante. Jenison quase abriu o placar, mas viu Jefferson fazer boa defesa. Depois, Felipe Ferreira arriscou de fora da área e viu a bola sair à esquerda do gol adversário. Elvis e Maxwell (duas vezes) também levaram perigo, mas não conseguiram balançar as redes.

Na volta do intervalo, os mandantes seguiram ofensivos e marcaram o gol logo aos cinco minutos. Felipe Ferreira cobrou escanteio, e Jenison subiu mais do que a defesa do Timbu para testar firme para dentro das redes. O Timbu até esboçou uma reação, chegando a criar chance com Paiva, mas o Dourado seguiu no ataque e administrou o resultado positivo até o apito final.