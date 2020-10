Cuiabá marca no último lance, vence Cruzeiro e dispara na liderança da Série B

Twitter Oficial/Cuiabá EC Cuiabá marcou apenas no último lance para aumentar vantagem na liderança

Em 13 rodadas, liderança com seis pontos de vantagem sobre os demais integrantes do G4 e sete sobre o quinto colocado. Nem o mais otimista torcedor do Cuiabá-MT poderia imaginar tal situação na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (3), esse cenário se confirmou com mais uma vitória do Dourado, agora sobre o Cruzeiro por 1 a 0 em casa, gol de Yago no fim da partida.

Para ajudar, a rodada teve derrota do Paraná Clube-PR e da Ponte Preta-SP que eram, até então, os mais próximos seguidores. Assim, o Cuiabá chega aos 28 pontos, acumulando oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O G4 é completado com Chapecoense-SC, Juventude-RS e Paraná Clube, na ordem, todos com 22 pontos. A Chape, porém, tem dois jogos a menos e, teoricamente, pode alcançar o líder.

Gol no fim

Na Arena Pantanal, o primeiro tempo foi de pouca emoção. O Cruzeiro até criou a primeira chance do jogo com Sassá, aos 13 minutos. Mas foi só. Do outro lado, o time da casa chegou com perigo já na marca dos 43 em finalização de Jenison, que parou em grande defesa de Fábio.

O panorama da etapa inicial se repetiu durante boa parte do segundo tempo. Mas quando o duelo parecia se encaminhar para o 0 a 0, Felipe Marques no último lance garantiu a vitória do time da casa. Após cruzamento de Yago, o camisa 18 testou firme direto para o fundo das redes, fechando o placar em 1 a 0.