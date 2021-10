Cuiabá jogará com torcida na Série A pela primeira vez neste sábado

Divulgação/Cuiabá Última vez que Cuiabá jogou com torcida na Arena Pantanal foi na Série B 2020

O torcedor volta a acompanhar o Campeonato Brasileiro nos estádios em quase todos os jogos da 23ª rodada neste fim de semana. Caçula na primeira divisão, o time do Cuiabá-MT vai jogar para a sua torcida pela primeira vez após o acesso. Neste sábado (2), às 16h (MS), na Arena Pantanal, o Dourado recebe o América-MG e, de acordo com decreto do Governo do Mato Grosso, a carga de ingressos disponível é de 35% da capacidade total do estádio, ou seja, aproximadamente 14 mil torcedores.

A decisão pelo retorno da torcida aos estádios foi tomada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os clubes que disputam o Brasileirão. Apenas Athletico-PR votou contra e o Flamengo não participou da reunião, já que conseguiu na Justiça uma liminar para ter torcida em seus jogos.

Para o retorno do torcedor, segundo a CBF, devem ser obedecidos protocolos das autoridades sanitárias locais. Por isso, no Estado de São Paulo, apenas a partir de segunda-feira (4) os clubes poderão vender ingressos para os seus jogos. Red Bull Bragantino, que enfrenta o Corinthians, e o Palmeiras, que joga contra o Juventude-RS, vão jogar ainda com os portões fechados. O Santos preferiu adiar sua partida contra o Fluminense, que seria domingo (3).

Uma das regras colocadas pela CBF é que o torcedor precise apresentar comprovante de imunização completa para poder adquirir ingresso. Uma alternativa é apresentar teste RT-PCR para detecção do novo coronavírus realizado até três dias antes dos jogos.

Confira os jogos que terão presença de torcedor neste fim de semana:

Sábado

16h (MS) Cuiabá x América na Arena Pantanal

16h (MS) Fortaleza-CE x Atlético-GO na Arena Castelão

20h (MS) Atlético Mineiro x Internacional no Estádio Mineirão

Domingo

15h (MS) Flamengo x Athletico-PR no Maracanã

15h (MS) Chapecoense-SC x São Paulo na Arena Condá

19h30 (MS) Grêmio x Sport-PE na Arena do Grêmio