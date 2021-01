Cuiabá goleia Guarani e vê vaga no Brasileirão mais de perto

AssCom Dourado Marcinho marcou o gol que abriu a goleada do Cuiabá na Arena Pantanal

A Série A ficou mais perto do Cuiabá-MT. Abrindo a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (15), o Dourado aproveitou a fragilidade do Guarani-SP, com apenas 13 jogadores devido surto de covid-19 no elenco, e goleou por 4 a 0, gols de Marcinho, Elton, Rafael Gava e Jenison.

A vitória em casa sacramenta a terceira posição do Cuiabá, com 58 pontos, abrindo seis de vantagem sobre CSA-AL e Juventude-RS, que ainda jogam na rodada. Por outro lado, o Bugre continua com 48 pontos e caiu para o nono lugar.

O jogo

Em uma etapa inicial agitada na Arena Pantanal, o Cuiabá começou testando o goleiro Lucas Cardoso em falta de Elvis e cruzamento de Elton desviado pela zaga. A equipe da casa ficou em situação mais confortável aos nove minutos, quando Cristovam foi expulso por derrubar Felipe Marques, que partia em chance clara de gol. Aos 13, outra defesa do arqueiro do Bugre em chute de Elton. Porém, mesmo com dez, o Guarani levou muito perigo no lance seguinte. Primeiro, Bruno Sávio bateu de longe e fez João Carlos espalmar. Na cobrança de escanteio, o centroavante testou na trave.

Os paulistas ainda assustariam aos 25, em chute de Bruno Sávio defendido à queima-roupa por João Carlos. Porém, o Cuiabá voltou ao ataque e deslanchou. Após cobrança de escanteio aos 30 minutos, Marcinho aproveitou rebote do goleiro e completou para o gol, abrindo o placar para o Dourado. Logo depois, aos 34, o centroavante serviu de garçom ao ajeitar de peito para Elton, que pegou de primeira e marcou um golaço. Elvis quase fez o terceiro aos 39, mas parou no arqueiro do Guarani. Elton até balançou a rede novamente aos 41, mas estava impedido.

O segundo tempo foi cadenciado, mas ainda houve espaço para mais gols do Cuiabá. Aos oito minutos, o Dourado tramou boa jogada e Lucas Ramon cruzou para Rafael Gava, que bateu rasteiro e fez o terceiro. Aos 26, o goleiro Lucas Cardoso disputou bola com Elvis e ela caiu no pé de Jenison, que tocou para a rede vazia e marcou o quarto. Nenê Bonilha e Matheus Barbosa também tiveram oportunidades de aumentar a contagem, e Maxwell teve gol anulado aos 44, mas o placar de 4 a 0 foi definitivo.