Cuiabá empata com Ponte Preta e corre risco no G4 da Série B

AssCom Dourado Cuiabá precisou buscar o resultado duas vezes em Campinas

Começou a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com o Cuiabá-MT em busca de se manter no grupo de acesso. Em Campinas, nesta segunda-feira (11), o Dourado visitou a Ponte Preta e ficou no empate em 2 a 2. Tiago Orobó e Bruno Rodrigues marcaram para a Macaca enquanto Jenison e Marcinho igualaram para o time mato-grossense.

Com o empate fora de casa, o Cuiabá segura, agora provisoriamente, a terceira posição, com 55 pontos. Para se manter no G4, torce por tropeços de CSA-AL e Juventude-RS na rodada, ambos com 52 pontos mas, se vencerem, levariam vantagem nos critérios de desempate.

O Jogo

Brigando na parte de cima da tabela, as equipes protagonizaram um primeiro tempo bem disputado no Moisés Lucarelli. Felipe Marques, aos seis, arriscou de fora da área para o Dourado. Enquanto Matheus Peixoto, aos nove, respondeu para a Macaca. Já aos 24, o time da casa voltou a atacar e dessa vez não desperdiçou a chance. Guilherme Pato fez o cruzamento e Bruno Rodrigues testou firme para abrir a contagem. Na sequência, a Ponte ainda teve mais uma oportunidade em finalização de Camilo, mas João Carlos apareceu para evitar o segundo. Tentando o empate, o Cuiabá foi para cima. Aos 35, após bola alçada na área, Anderson Conceição fez o desvio, mas parou em Ygor. Na sobra, Elton bateu rasteiro e viu Luizão salvar a Macaca já em cima da linha.

Se no final do primeiro tempo os visitantes ficaram no quase, na volta do intervalo bastou uma chance para igualar o marcador. Marcinho, aos nove minutos, recebeu dentro da área e arriscou o chute, a primeira tentativa explodiu na zaga. Mas na segunda o atacante calibrou o pé e mesmo cercado por quatro marcadores mandou para o fundo da meta adversária. Depois do gol, o Cuiabá seguiu pressionando. Maxwell, aos 34, esbarrou em boa defesa de Ygor.

No minuto seguinte, foi a vez da Ponte reaparecer no ataque. Tiago Orobó aproveitou cruzamento na área e foi no segundo andar para estufar as redes e fazer 2 a 1. Mas a resposta do Dourado foi rápida e certeira. Quatro minutos depois, Jenison arriscou de fora da área deixando tudo igual novamente. Nos minutos finais, a equipe auriverde teve a chance da virada com Elvis e Maxwell, mas Ygor apareceu bem debaixo do poste para segurar o resultado.