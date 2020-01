Corumbaense confirma retorno de Robinho e apresenta novos jogadores

Anderson Gallo/Diário Corumbaense Robinho retorna ao Corumbaense após passagens por Aquidauanense e Pontaporanense

O Corumbaense segue treinando para disputa do Campeonato Estadual e divulgou boa parte do elenco que está sendo formado para a competição. Antes da virada de ano, o clube já havia confirmado as contratações do goleiro Gelson, do meia Jeferson Paulista e o retorno do atacante Williams Recife, artilheiro do time no acesso em 2014. Outra novidade foi o técnico Samuel Cândido, com trabalho em clubes do eixo Norte-Nordeste.

Entre os jogadores agora confirmados, o destaque é o retorno do lateral direito Robinho. Campeão estadual pelo Carijó em 2017, o jogador disputou jogou pelo Aquidauanense ano passado e a Série B pela SE Pontaporanense. Robinho seria nome certo para seguir no Azulão, mas agora retorna ao Corumbaense.

Outros jogadores contratados são o goleiro Leandro, os laterais Regis Silva e Remer, os zagueiros Marcelo Alvez, Dudu e Chicão, os volantes Leo Colman, Marcelo Capa e Hélder, meias Lucas Kattah, Danailo Bahia e Juninho Bill e o atacante Patrick. Outros nomes devem ser apresentados nos próximos dias, completando o grupo com aproximadamente 25 jogadores.

O primeiro jogo do Corumbaense no Campeonato Estadual será no dia 26, contra o Maracaju AC, jogo que deve ser marcado para o Estádio Arthur Marinho, que ainda precisa da liberação do Ministério Público Estadual (MPE).