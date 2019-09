Corinthians marca no fim e comemora aniversário com vitória em Itaquera

Agência Corinthians Gustavo entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória corinthiana em Itaquera

No dia do aniversário de 109 anos, o Corinthians não poderia ter uma vitória com mais emoção para presentear o torcedor. Neste domingo (1), em São Paulo, o Timão recebeu o Atlético-MG e, em uma partida movimentada e com oportunidades dos dois lados e destaques para os goleiros, aproveitou a única falha de Cleiton para marcar quase no fim do jogo com Gustavo e ganhar por 1 a 0.

A vitória fez o Corinthians chegar aos 31 pontos e assumir a terceira colocação do Brasileirão, ultrapassando os rivais São Paulo e Palmeiras, esse com um jogo a menos, com 30. O Atlético-MG, com 27 pontos, está na sétima posição. Flamengo e Santos, com 36 pontos, lideram a competição.

O jogo

Corinthians e Atlético-MG fizeram uma partida muito movimentada na primeira etapa em Itaquera. Mesmo jogando fora de casa, o Galo levou mais perigo ao gol de Cássio. Aos 23, Chará levantou a bola na área, encontrou Ricardo Oliveira, que finalizou da pequena área. O goleiro corintiano, no entanto, fez um milagre e salvou em cima da linha.

A resposta do Timão veio no ataque seguinte. Mateus Vital pegou a bola pela esquerda de ataque e cortou para o meio. O camisa 22 emendou um chute forte, no cantinho, mas o goleiro Cleiton foi buscar. Apesar do grande volume dos ataques, o primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.

Na volta dos vestiários, o Corinthians voltou melhor. Aos 18, a primeira grande oportunidade da etapa derradeira, mais uma vez nos pés de Mateus Vital. O meia bateu com força e, novamente, Cleiton salvou o Galo.

Quando a partida já se encaminhava para um empate sem gols, Gustavo, que entrou na vaga de Vágner Love, inaugurou o marcador para o Corinthians. Cleiton cobrou mal tiro de meta e mandou a bola nos pés de Mateus Vital. O meia só rolou para o centroavante, que não perdoou, tocando com perfeição na saída de Cleiton, fazendo 1 a 0 e completando a festa de aniversário do Timão.