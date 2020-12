Corinthians bate Avaí/Kindermann e conquista título do Brasileiro Feminino

Agência Corinthians Corinthians comemora seu segundo título no Campeonato Brasileiro

Se no masculino o momento não é dos melhores, no feminino, o torcedor do Corinthians comemora. Neste domingo (6) o Timão conquistou seu segundo título do Campeonato Brasileiro ao vencer o Avaí/Kindermann por 4 a 2 em São Paulo após empate sem gols na partida de ida. O placar da final foi construído com gols de Gabi Nunes, Vic Albuquerque e dois gols de Gabi Zanotti, com Zóio e Lelê descontando para as catarinenses. Esta foi a segunda conquista do Timão, que já havia vencido a competição em 2018 e foi vice no ano passado.

A campanha do Corinthians na competição foi quase perfeita. Foram 18 vitórias, dois empates e apenas uma derrota, sofrida ainda na primeira fase. Além disso, a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias marcou 57 gols e sofreu apenas dez. Nas fases eliminatórias, além do Avaí/Kindermann, as paulistas eliminaram Grêmio e Palmeiras para conquistar o título.

O jogo

Mesmo jogando fora de casa, o Kindermann tentou dominar no começo e teve boa chance aos seis do primeiro tempo, em chute de longe de Duda que exigiu bela defesa de Lelê. Depois, a partida ficou mais estudada, com poucas ameaças de ambos os lados. No entanto, passada a metade inicial, o Corinthians fez cinco minutos de pura pressão e obteve resultado. Tudo começou aos 27, quando Gabi Nunes invadiu a área e bateu, mas Bárbara salvou as catarinenses e mandou em escanteio. Na cobrança, a bola foi desviada e sobrou novamente para Gabi Nunes, que completou para a rede e anotou o gol - desta vez, a goleira das Caçadoras nada pôde fazer.

Agência Corinthians Gabi Nunes comemora o primeiro gol da vitória que valeu o título corinthiano

O roteiro se repetiu. Aos 31, Bárbara fez grandes intervenções em chutes de Crivelari e Adriana. No escanteio, a goleira saiu mal e deixou caminho livre para Gabi Zanotti ampliar para o Timão. As paulistas ainda tiveram chance de aumentar a vantagem em nova finalização de Zanotti aos 38, mas a arqueira do Kindermann pegou e evitou um placar mais elástico no intervalo.

Na volta para a etapa final, o time visitante tentou correr atrás do prejuízo e conseguiu diminuir, também utilizando a bola parada. Aos seis minutos, Catyellen cobrou falta pela direita e colocou na cabeça de Zóio, que cabeceou para a rede. Pouco depois, o Corinthians recuperou a vantagem de dois gols. Após cruzamento de Tamires, Crivelari testou, Bárbara deu rebote e Gabi Zanotti aproveitou para marcar o terceiro do Timão, aos 11 minutos.

O jogo seguiu alucinante com chances para os dois lados. Aos 32, Gabi Nunes balançou o barbante pelo Corinthians, mas estava impedida. No lance seguinte, as catarinenses foram ao ataque e marcaram: Bruna fez ótimo lançamento longo para Lelê, que pegou muito bem na bola e descontou. Mais uma vez, contudo, o Timão reagiu rápido e chegou à rede - agora com Vic Albuquerque, que recebeu de Diany e bateu cruzado. O time da casa ainda teve outro gol anulado por posição irregular, marcado por Portilho. De qualquer forma, as paulistas esperaram o apito final e puderam comemorar o título com o triunfo.