Copa do Nordeste deve ser decidida com jogos em única sede

Twitter Oficial/Fortaleza EC Copa do Nordeste foi suspensa na última rodada da primeira fase

Competição regional mais importante do Brasil, a Copa do Nordeste segue suspensa pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por causa da pandemia do novo coronavírus. A sequência da competição é certa e, seguindo solicitação dos clubes, a fase final do torneio será disputa em uma única sede. A cidade escolhida e a data para o retorno ainda estão sendo discutidas.

O modelo seria o mesmo utilizado pela UEFA para concluir a Liga dos Campeões da Europa. Os jogos decisivos a partidas das quartas de final serão disputados em Lisboa, com os confrontos sendo definidos em partida única, o que normalmente acontece apenas na decisão.

Recife, Fortaleza ou Salvador

A cidade favorita para receber os jogos da última rodada da primeira fase, quartas de final, semifinal e a decisão é Recife. A capital pernambucana tem quatro estádios e locais para treinamento. Outras capitais com boa estrutura para sediar as partidas seriam Fortaleza e Salvador.

Segundo o presidente da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha, não há uma data certa para definição desta sede, mas isso deve acontecer nos próximos dias, possivelmente já com a data de retorno. Outras competições organizadas pela CBF já têm dias certos para os primeiros jogos. O Campeonato Brasileiro, Séries A, B e C, começa no segundo fim de semana de agosto. No mesmo mês, dia 26, retorna a Copa do Brasil.

O problema em relação à Copa do Nordeste são os números ainda preocupantes da pandemia nas principais cidades e a situação diferentes em cada Estado. Para os jogos que faltam, a Liga do Nordeste custeará hospedagens e testes para COVID-19 dos clubes que disputam a competição.