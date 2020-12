Chapecoense vence Paraná Clube e mantém liderança da Série B

Twitter Oficial/Chapecoense Anderson Leite (centro) faz pose com companheiros para comemorar seu gol na Arena Condá

Jogo de opostos no encerramento da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (28), a líder Chapecoense-SC recebeu o Paraná Clube-PR, não deu bola para o desespero do adversário e venceu por 2 a 0, gols de Anderson Leite e Mike.

Com o retorno à Série A bem encaminhado, a Chape tem agora 62 pontos, na primeira posição, dois a mais que o América-MG, outro que está perto da primeira divisão e abrindo 14 pontos do CSA-AL, quinto colocado. Já a equipe tricolor, com 32, permanece na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar.

O jogo

Na Arena Condá, a Chapecoense fez valer o mando de campo e controlou as ações no primeiro tempo da partida diante do Paraná. Com mais posse de bola e criando as melhores chances, a equipe catarinense levou perigo logo aos cinco minutos, quando Mike aproveitou rebote e mandou a bola rente à trave. O placar foi aberto aos 14 minutos. Busanello evitou a saída de bola pela lateral e cruzou para Anselmo Ramon, que não acertou o chute, mas viu Anderson Leite não deixar a chance passar e fazer 1 a 0.

Mesmo em vantagem, os mandantes seguiram no ataque e chegaram ao segundo gol aos 37 minutos. Matheus Ribeiro chutou cruzado, Alisson espalmou para a pequena área, e Mike finalizou para o fundo do gol.

No segundo tempo, o Paraná voltou com uma postura diferente, se lançando ao ataque e pressionando. Nos primeiros dez minutos, Andrey (duas vezes), Karl e Rafael Lima finalizaram com perigo, mas sem concluir para dentro do gol. Depois disso, a Chape passou a equilibrar as ações e a partida ficou mais truncada. O Tricolor teve boa chance aos 22, quando Bruno Gomes tocou para Andrey, que chutou forte para fora. E o time da casa levou perigo com Bruno Silva, que entrou na área e também finalizou para fora. Depois, a Chape controlou o jogo e manteve o placar de 2 a 0 da etapa inicial.