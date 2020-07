Ceará, Vitória, Santa Cruz e Sport avançam na Copa do Nordeste

Jhony Pinho/AGIF/CBF Com empate em 1 a 1, Sport e Confiança avançam na Copa do Nordeste

Definidos classificados para as quartas de final da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (22) seis jogos completaram a última rodada da primeira fase com mais seis times na próxima fase. Fortaleza-CE e Bahia-BA já estavam garantidos e se juntam a eles Botafogo-PB, Sport-PE, Confiança-SE, Ceará-CE, Vitória-BA e Santa Cruz-PE. Os confrontos das quartas de final, em jogo único, acontecem no próximo sábado (25).

Os confrontos ficaram definidos com Fortaleza x Sport, Bahia x Botafogo-PB, Confiança x Santa Cruz e Ceará x Vitória.

CRB 1 x 2 Ceará

O Vozão desceu em vantagem para o intervalo. Aos 40, Lucas Mendes derrubou Rick dentro da área. Vinícius bateu forte, no canto superior do goleiro e fez 1 a 0 para o Alvinegro. No segundo tempo, já na parte final, Bergson recebeu passe com precisão de Lima, apareceu na cara do gol e tocou na saída do goleiro Victor Souza: 2 a 0. Antes do apito final, aos 48, João Carlos aproveitou vacilo da defesa do Vozão e fez o único gol do CRB no duelo.

Com o resultado, o Ceará fecha a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com 14 pontos. Já a equipe alagoana fechou sua participação no Nordestão 2020 na sexta posição do Grupo A, com oito pontos.

River-PI 0 x 1 Santa Cruz

No Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, o Santa Cruz fez o único gol do jogo. Na marca dos 22 minutos da etapa inicial, Paulinho mandou um foguete de fora da área, acertou o canto esquerdo do goleiro Mondragon e, de quebra, furou a rede. Com o triunfo, o Santa Cruz avança em quarto lugar no Grupo B, com 13 somados. Já o River-PI terminou na última colocação do Grupo A, com quatro pontos.

Bahia 4 x 1 Náutico

No Estádio de Pituaçu, em Salvador, o já classificado Bahia abriu dois de vantagem logo no primeiro tempo. Aos três minutos, Élber arriscou de longe e acertou o ângulo esquerdo de Jerfferson. Aos 26, Rodriguinho ficou com a bola após pressão do Tricolor, avançou, tabelou com Flávio e soltou a bomba para o fundo da rede. Na volta para o segundo tempo o Náutico diminuiu o prejuízo logo no primeiro minuto com Kieza cobrando pênalti. Aos 12, Juninho Capixaba cruzou na medida para Fernandão marcar: 3 a 1. Com fome de gols e em busca da classificação em primeiro no grupo, o Tricolor chegou ao quarto gol. Aos 31, Nino Paraíba arrancou lá atrás do campo de defesa, invadiu a área do Náutico e chutou forte para superar Jefferson.

Com a goleada, o Bahia avançou na vice-liderança do Grupo A, com 17 pontos. O Náutico, por sua vez, não conseguiu avançar de fase e fechou sua participação no Nordestão na quinta colocação do Grupo B, com cinco pontos.

Sport 1 x 1 Confiança

O duelo demorou a engrenar na Arena Cajueiro e teve gols apenas no segundo tempo. Aos 28 minutos, após grande jogada de Jonatan Gómez, Marquinhos finalizou direto para o fundo das redes colocando o Sport em vantagem. Nos últimos minutos do duelo, Nirley aproveitou uma bola alçada na área para igualar o marcador: 1 a 1 e fim de jogo.

Com a igualdade, Sport e Confiança carimbaram a vaga para as quartas de final. O Rubro-Negro pernambucano terminou a primeira fase na quarta posição do Grupo A, com dez pontos somados. Já o Dragão avançou para o mata-mata como líder do Grupo B, com 14 pontos.

Botafogo-PB 1 x 1 Vitória

No Joia da Princesa, o Leão comandou os primeiros minutos de jogo. Aos seis, Alisson Farias soltou um foguete rente à meta paraibana. Logo na sequência, Thiago Carleto cruzou na cabeça de Jordy Caicedo que deu um toque sutil para fazer 1 a 0, aos nove. Empate veio no segundo tempo. Após bom cruzamento de Juninho, o atacante fez o cabeceio certeiro para deixar tudo igual, aos 17, e fechou o placar. Na terceira posição de seus grupos, Botafogo-PB e Vitória também avançaram para próxima fase. O Belo terminou com 13 pontos dentro do Grupo A. Enquanto o Leão somou 14 no Grupo B.