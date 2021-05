Ceará marca no fim e estreia no Brasileirão batendo o Grêmio

Felipe Santos/Ceará SC Cleber marcou para o Vozão o primeiro gol do jogo no Castelão

O Ceará começou o Campeonato Brasileiro com uma vitória arrancada nos últimos minutos. Em Fortaleza, pela primeira rodada neste domingo (30), o Vozão recebeu o Grêmio, abriu 2 a 0 com gols de Cléber e Rick, permitiu o empate com Vanderson e Ricardinho e, nos acréscimos do segundo tempo, Jorginho marcou o gol da vitória cearense por 3 a 2, cravando os primeiros três pontos.

O resultado completou a rodada perfeita do futebol cearense, já que, de manhã, o Fortaleza-CE foi à Belo Horizonte e, de virada, venceu o Atlético-MG por 2 a 1 em trade inspirada de Pikachu, autor dos dois gols depois que Hulk abriu o placar para o Galo

Gols

O primeiro a balançar as redes do Castelão foi o Ceará aos 35 minutos. Cléber experimentou da entrada da área, a bola desviou na marcação e só foi parar no fundo da meta tricolor: 1 a 0. Ainda pressionando no campo ofensivo, o Ceará voltou a encontrar o caminho das redes, aos 41 minutos, depois que Rick recebeu passe açucarado de Pedro Naressi e finalizou com categoria para fazer 2 a 0.

E as emoções do fim do primeiro tempo não pararam por aí. Aos 47, Jorginho colocou a bola na área, Cléber fez o desvio e novamente Brenno salvou os visitantes. Logo na sequência, o Grêmio respondeu com Vanderson. O lateral tabelou com Matheus Henrique, e bateu bonito para diminuir a vantagem cearense.

O segundo tempo começou com empate gaúcho. Aos três minutos, Ricardinho aproveitou cruzamento na área para deixar tudo igual no marcador. O empate em 2 a 2 segiu quase até o fim do jogo. Nos instantes finais do confronto, o Ceará partiu para o ataque. João Victor, aos 45, ficou no quase. Mas, aos 48, Jorginho não desperdiçou a oportunidade e sacramentou a vitória cearense por 3 a 2.