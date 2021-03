CBFS confirma Taça Brasil de Futsal pela primeira vez no MS

Leonardo Hübbe Juventude AG foi semifinalista da Taça Brasil disputada em Tubarão

Dourados vai receber uma das principais competições do calendário nacional de futsal. A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) confirmou nesta terça-feira (23) que a edição 2021 da Taça Brasil será disputada pela primeira vez no Mato Grosso do Sul, entre os dias 20 e 26 de junho, com representantes de oito estados.

Os clubes que farão a composição das vagas serão indicados por suas respectivas Federações, além do Juventude AG, que tem vaga garantida por sediar a competição. Estarão na disputa equipes de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Distrito Federal e São Paulo.

A confirmação foi comemorada pelo presidente do JAG, Thiago Altomare. “Mesmo com todas as dificuldades deste ano, conseguimos trazer a Taça Brasil para o MS pela primeira vez. Teremos grandes equipes do futsal nacional reunidas em Dourados”, afirmou.

A edição 2020 foi disputada apenas em fevereiro deste ano em Tubarão, Santa Catarina, e terminou com o título do Minas Tênis Clube-MG, que venceu o Foz Cataratas-PR na final. O Juventude AG foi um dos semifinalistas, perdendo a vaga na decisão para o time paranaense.