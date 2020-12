CBF divulga confrontos decisivos da Série D do Brasileiro

Twitter Oficial/Grêmio Novorizontino Novorizontino avançou com goleada sobre o Goiânia por 4 a 0

Oito times seguem na disputa pelo acesso na Série D do Campeonato Brasileiro e, após a conclusão das oitavas de final, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os confrontos decisivos. Como os quatro semifinalistas garantem lugar na Série C, a competição terá agora quatro “finais”.

A definição de dois dos quatro confrontos precisou esperar pelo sorteio para saber em que posição terminaram América-RN e Aparecidense-GO. De acordo com o regulamento, a definição das posições dependeria da campanha nas fases anteriores e os dois times ficaram empatados em número de pontos, vitórias e saldo de gols, restando então o sorteio realizado nesta segunda-feira (28) e o América ficou com a terceira posição.

Resolvida a questão, os confrontos das quartas de final foram definidos. Melhor campanha entre os classificados, o Picos-PI enfrenta o Marcílio Dias-SC, oitava campanha, primeiro jogo em Santa Catarina. A segunda melhor campanha é do Novorizontino-SP que enfrenta o Fast Club-AM, primeiro jogo em Manaus.

Com a vantagem no sorteio, o América ocupa a terceira melhor campanha e disputa um lugar na Série C com o Floresta-CE e decide a vaga em Natal, na volta. A Aparecidense faz o último confronto contra o Mirassol-SP, começando a disputa no interior paulista.