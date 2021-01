Brusque vence Vila Nova fora de casa e embola Grupo C da Terceirona

Twitter Oficial/Brusque FC Brusque saiu de três empates para primeira vitória na segunda fase

A Série C do Campeonato Brasileiro está na reta final com o returno da segunda fase. Na abertura da quarta rodada de seis que serão disputadas, o Brusque-SC, em Goiânia, venceu o Vila Nova-GO por 3 a 0 e embolou a disputa no Grupo C. A vitória catarinense foi construída com dois gols de Thiago Alagoano e um de Marco Antônio.

Com o triunfo fora de casa, o Quadricolor ganhou a primeira, chegou aos seis pontos e alcançou o topo do Grupo C, provisoriamente. Por sua vez, o Tigre permanece nos quatro pontos e ocupa a última posição. Neste domingo, o Santa Cruz-PE enfrenta o Ituano-SP no Recife, ambos com quatro pontos.

O jogo

O Vila Nova começou o primeiro tempo no ataque. Com mais posse de bola, o Tigre teve a primeira boa chance aos seis minutos, em cobrança de escanteio fechada de Alan Mineiro que quase entrou. Aos 11, Henan arriscou de fora da área, mas parou em Ruan Carneiro. O centroavante criou outra oportunidade aos 23, ao desviar finalização de Alan Mineiro com um carrinho, que passou por cima do gol.

Entretanto, quem abriu o placar foi o Brusque. Focada nos contra-ataques, a equipe catarinense balançou a rede aos 40 minutos. Thiago Alagoano recebeu passe entre a zaga e bateu cruzado para marcar. No último lance da etapa inicial, Celsinho cobrou falta na trave e quase empatou para o Vila.

O Tigre voltou para o segundo tempo no mesmo ritmo - e conseguiu sua recompensa. Após levantamento, Rodolfo Potiguar tocou com a mão na bola e o árbitro deu o pênalti. Contudo, os goianos não aproveitaram a chance. Na cobrança, aos 14 minutos, Henan bateu no canto direito e Ruan Carneiro pegou. Pouco depois, aos 20, o Quadricolor castigou o erro e ampliou o marcador mais uma vez com Thiago Alagoano que recebeu na entrada da área, ajeitou e chutou colocado no ângulo. Já aos 45, Maurinho cometeu falta e foi expulso, deixando o Vila com um a menos. Marco Antônio fez a cobrança com precisão, fez o terceiro gol e fechou a conta.