Bragantino bate Brasil e dispara na liderança da Série B

Twitter Oficial/CA Bragantino Bragantino começa o segundo turno com sete pontos de vantagem sobre o Coritiba, segundo colocado

O segundo turno da Série B começou com o Bragantino-SP mais líder do que nunca. Neste sábado (31), o Massa Bruta recebeu o Brasil-RS e venceu por 2 a 1, ampliando a boa vantagem que tinha na primeira colocação. O time paulista foi beneficiado pela derrota do segundo colocado Coritiba-PR para a Ponte Preta-SP por 1 a 0 em Campinas e abriu sete pontos sobre o Coxa. O Braga agora soma 41 pontos, contra 34 dos paranaenses e do Atlético-GO, terceiro colocado.

Bragança Paulista

Jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, o Bragantino dominou o primeiro tempo. No entanto, os donos da casa não conseguiram terminar a primeira metade com vantagem no placar. O Massa Bruta esbarrava na ótima atuação do goleiro Carlos Eduardo até os 40 minutos, quando contou com a ajuda do zagueiro Bruno Aguiar, do Brasil, para sair na frente. Edimar cruzou para dentro da área, e Carlos Eduardo cortou. Mas Bruno, que vinha em velocidade, não conseguiu tirar o pé e empurrou para o fundo do próprio gol. No entanto, a comemoração não durou muito tempo. Três minutos depois, Carlos Jatobá aproveitou cobrança de escanteio, subiu mais do que todo mundo e deixou tudo igual, dando números finais à etapa inicial.

Depois da conversa no vestiário, o Bragantino voltou a campo pressionando o Xavante. O resultado veio aos 15 minutos, quando Wesley bateu cruzado, a bola sobrou para Claudinho, que dominou e tirou do goleiro, fazendo 2 a 1. Com a vitória, o Bragantino se isolou ainda mais na liderança da Série B, chegando aos 41 pontos. O Brasil-RS está com 25, na 12ª colocação.

Campinas

Jogando com o apoio da torcida, no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta foi quem chegou com mais perigo na etapa inicial. Apesar de um jogo com poucas oportunidades claras nos minutos iniciais, aos 29, o atacante Roger tirou o zero do marcador. Em falta cobrada por Diego Renan, o camisa 9 subiu mais do que todo mundo e desviou para o fundo do gol. Seis minutos depois, a Macaca quase ampliou com Camilo. Novamente em cruzamento de Diego Renan, o volante cabeceou a bola para boa defesa do goleiro Alex Muralha.

Precisando da vitória, o Coritiba se lançou ao ataque e pressionou a Ponte Preta do início ao fim do segundo tempo. A melhor oportunidade aconteceu aos 25 minutos, quando Diogo Mateus botou a bola na cabeça do artilheiro Rodrigão, que desviou para o gol. No entanto, a trave salvou o time de Campinas. O Coxa ainda conseguiu chegar com perigo nos minutos finais, mas o goleiro Ivan, com boas defesas, impediu o empate. Com a vitória, a Macaca chegou aos 30 pontos e está na sétima posição. O Coxa permaneceu com 34 pontos e na segunda colocação.

Outros jogos

O sábado teve ainda o empate sem gols entre América-MG e Operário-PR em Belo Horizonte e ainda Oeste-SP e Sport-PE em Barueri, ponto suficiente para recolocar o time pernambucano no G4, tirando o Cuiabá-MT. O Atlético-GO venceu o São Bento por 1 a 0, gol de Pedro Raul no primeiro tempo. O placar mínimo foi registrado também nas vitórias fora de casa do Guarani-SP sobre o Figueirense-SC, gol de Davó, e do CRB-AL sobre o Londrina-PR, gol de Felipe Ferreira.